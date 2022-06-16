16 Haziran altın fiyatları | Altın fiyatları ne kadar yükseldi? Gram, çeyrek, reşat, 18 ayar altın ne kadar oldu?
16 Haziran altın fiyatları | Kapalı çarşı altın fiyatları, yatırım yapacakların yakın takibinde. Yükselen altın fiyatları vatandaşın cebini yakıyor. Peki ama gram, çeyrek, reşat, 18 ayar altın ne kadar oldu? Altın fiyatları ne kadar yükseldi? İşte detaylar...
2022-06-16 08:00:21
Kapalı çarşı altın fiyatları, yatırım yapacakların yakın takibinde. Yükselen altın fiyatları vatandaşın cebini yakıyor. Peki ama gram, çeyrek, reşat, 18 ayar altın ne kadar oldu? Altın fiyatları ne kadar yükseldi? İşte detaylar...
Altın fiyatları ne kadar yükseldi?
Dün 1.007 TL'den işlem gören gram altın bugün 1.015 TL'den işlem görüyor.
16 Haziran altın fiyatları
Gram altın
- Alış fiyatı: 1.015,66 TL
- Satış fiyatı: 1.015,85 TL
Cumhuriyet altını
- Alış fiyatı: 6.597,00 TL
- Satış fiyatı: 6.695,00 TL
Yarım altın
- Alış fiyatı: 3.298,00 TL
- Satış fiyatı: 3.360,00 TL
Çeyrek altın
- Alış fiyatı: 1.652,00 TL
- Satış fiyatı: 1.679,00 TL
14 ayar altın
- Alış fiyatı: 558,33 TL
- Satış fiyatı: 671,46 TL
Dolar ne kadar oldu?
Dolar bugün sabah saatlerinden itibaren 17,26 Türk Lirasından işlem görüyor.
Euro ne kadar oldu?
Euro bugün sabah saatlerinden itibaren 18,02 Türk Lirasından işlem görüyor.
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