16 Haziran altın fiyatları | Altın fiyatları ne kadar yükseldi? Gram, çeyrek, reşat, 18 ayar altın ne kadar oldu?

16 Haziran altın fiyatları | Kapalı çarşı altın fiyatları, yatırım yapacakların yakın takibinde. Yükselen altın fiyatları vatandaşın cebini yakıyor. Peki ama gram, çeyrek, reşat, 18 ayar altın ne kadar oldu? Altın fiyatları ne kadar yükseldi? İşte detaylar...