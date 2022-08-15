16 Ağustos benzin zammı | Benzine zam geldi mi? Motorin zammı sonrası benzin zammı oldu mu?

16 Ağustos benzin zammı | Motorin fiyatlarındaki dalgalanma nedeniyle gözler benzin fiyatlarına çevrildi. Akaryakıt fiyatlarının 12 TL seviyesine kadar gerilemesi bekleniyordu. Peki ama motorine neden zam geldi? Benzine zam geldi mi? Motorin zammı sonrası benzin zammı oldu mu? İşte detaylar...

Motorin fiyatlarındaki dalgalanma nedeniyle gözler benzin fiyatlarına çevrildi. Akaryakıt fiyatlarının 12 TL seviyesine kadar gerilemesi bekleniyordu. Peki ama motorine neden zam geldi? Benzine zam geldi mi? Motorin zammı sonrası benzin zammı oldu mu? İşte detaylar...

16 Ağustos benzin zammı

Benzine zam geldi mi? Brent petrolün yükselişiyle birlikte motorin fiyatlarına 1,26 TL zam yapılacağı duyuruldu. Benzin fiyatlarında henüz artış söz konusu değil. Detaylar bekleniyor.

Motorine ne kadar zam geldi?

Motorin fiyatları brent petolün artışı nedeniyle, 16 Ağustos itibariyle 1,26 TL zamlı satışa sunulacak.

Akaryaktı fiyatları 12 TL'ye geriler mi?

Sektör temsilcilerinden edinilen bilgiye göre akaryakıt fiyatlarında gerileme bekleniyor. Sosyal medyada da akaryakıt indiriminin 12 TL'ye kadar gerileyeceği konuşuluyor. Fakat henüz konuyla ilgili net bir açıklama gelmedi.