Mazota ne kadar zam geldi? 16 Ağustos motorin zammı | Motorin fiyatları artmaya devam ediyor!

Mazota ne kadar zam geldi? Motorin fiyatları artmaya devam ediyor! Ard arda gelen indirim haberlerinin yerini yine zam haberleri aldı. Motorin kullanıcıları indirim beklerken motorine zam yapıldı. Peki 16 Ağustos motorin zammı ne kadar?

Motorin fiyatları artmaya devam ediyor! Ard arda gelen indirim haberlerinin yerini yine zam haberleri aldı. Motorin kullanıcıları indirim beklerken motorine zam yapıldı. Peki 16 Ağustos motorin zammı ne kadar?

Mazota ne kadar zam geldi?

Mazot fiyatlarında önceki gün 81 kuruşluk zam uygulanmıştı. Sektör temsilcilerinden edinilen bilgiye göre 16 Ağustos Salı gününden itibaren geçerli olmak üzere motorine 1 lira 26 kuruşluk bir zam bekleniyor.

Mazota indirim gelir mi?

Kullanıcılar mazot fiytalarında ilerleyen günler için indirim bekliyor. Brent petrol fiyatlarına göre belirlenen akaryakıt fiyatları için kesin bir şey söylenemiyor.

16 Ağustos motorin zammı

Zam sonrası akaryakıt fiyatları merak ediliyor.

İstanbul'da zam sonrası akaryakıt fiyatları;

Benzin fiyatı: 21,15 TL

Motorin fiyatı: 24,44 TL

Ankara'da 'da zam sonrası akaryakıt fiyatları;

Benzin fiyatı: 21,28 TL

Motorin fiyatı: 25,53 TL

İzmir'de zam sonrası akaryakıt fiyatları;

Benzin fiyatı: 21,27 TL

Motorin fiyatı: 24,54 TL .