Küresel piyasalarda brent petrol fiyatlarında yaşanan gerileme araç sahiplerinde akaryakıta indirim beklentisi oluşturdu. 13 Temmuz mazot indirim | Mazota indirim var mı? Mazota indirim mi geldi? Motorine indirim yapılacak mı? soruları dizel araç sahipleri tarafından sıkça sorulmaya başlandı. Benzinli araç sahiplerini sevindiren haber geldi. Benzine 13 Temmuz gece yarısından itibaren 1 lira 55 kuruş aralığında indirim yapılacağı belirtiliyor. Peki 13 temmuz Çarşamba mazota indirim var mı? Motorine ne zaman indirim yapılacak?

Küresel piyasalarda brent petrol fiyatlarında yaşanan gerileme araç sahiplerinde akaryakıta indirim beklentisi oluşturdu. 13 Temmuz mazot indirim | Mazota indirim var mı? Mazota indirim mi geldi? Motorine indirim yapılacak mı? soruları dizel araç sahipleri tarafından sıkça sorulmaya başlandı. Benzinli araç sahiplerini sevindiren haber geldi. Benzine 13 Temmuz gece yarısından itibaren 1 lira 55 kuruş aralığında indirim yapılacağı belirtiliyor. Peki 13 temmuz Çarşamba mazota indirim var mı? Motorine ne zaman indirim yapılacak?

Uluslararasıo betrol fiyatlarında hızlı bir düşüş yaşandı. Brent petrol fiyatı 107 dolar seviyesinden 98 dolara kadar geriledi. Durum böyle olunca yurt içinde akaryakıt fiyatlarında indirim beklentisi olrtaya çıktı. Dizel ve benzinli araç sahipleri indirim yapılıp yapılmayacağını merakla bekliyor. Son gelen bilgilere göre benzine 13 Temmuz'u 14 Temmuz'a bağlayan gece indirim yapılacak.

13 Temmuz mazot indirim

13 Temmuz'da benzin grubunda geçerli olmak üzere 1.55 kuruş aralığında bir indirim yapılması bekleniyor. 13 Temmuz Çarşamba'yı 14 Temmuz Perşembe'ye bağlayan gece hayata geçecek olan indirimin mazota yapılıp yapılmayacağı dizel araç sahipleri tarafından da merakla bekleniyor.

Mazota indirim var mı?

13 Temmuz'da mazota gelmesi beklenen bir indirim görülmüyor. Brent petrol fiyatlarındaki düşüşün kalıcı olması ve bir miktar daha düşmesi ile mazota da indirim gündeme gelebilir.

Mazota indirim mi geldi?

13 Temmuz'da mazota indirim beklenmiyor. 13 Temmuz gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere akaryakıt indirimi sadece benzin grubunda geçerli olacak.

13 Temmuz güncel mazot fiyatı

İstanbul / Avrupa 25,36 TL

İstanbul / Anadolu 25,38 TL

İzmir 25,49 TL

Ankara 25,47 TL

Mazot nedir?

Mazot veya motorin dizel motorlarda kullanılan, ham petrolün damıtma ürünlerinden biridir.

Ham petrolün damıtılması sırasında 200-300 °C kaynama aralığında alınan üçüncü ana ürün motorindir. Motorin dizel motoru yakıtıdır.

Yanma ısısını mekanik güce çevirmek için en yeterli mekanizma olan dizel makinesi, benzin ve gaz makinelerinden takriben 30 yıl kadar sonra 1892 de Rudolf Diesel tarafından keşfedildi. Yüksek kompresyonlu bir makinenin geliştirilmesinin sebeplerinden biri, daha ucuz yakıtların kullanılabilme arzusundan dolayı idi. Termik verim bakımından dizel makinesi gaz ve benzin makinelerinden daha verimlidir. Çünkü daha yüksek bir sıkıştırma oranı ile çalışır, ilk imal edilen dizeller ağır devirli ve büyük silindirli olduklarından piyasaya arz edilen benzinlerin silindire püskürtülerek yanma suretiyle kullanılmaları mümkün oluyordu. Fakat zamanla dizel imalatçıları makine ebatlarını küçültüp devir adedini artırarak daha fazla güç üretimi yoluna gidince bu ihtiyaca cevap verecek yakıtların yapılması zaruret haline geldi. Çeşitli makine imalatçıları değişik tip motorlar imal ettiklerinden bunların her biri için ayrı bir dizel yakıtı imalinin imkansızlığı karşısında ASTM de bunları bir sınıflandırmaya tabi tutmak mecburiyetinde kaldı.