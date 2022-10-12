Altın neden düşüyor? 12 Ekim güncel altın fiyatları | Altın düşmeye devam eder mi?

Altın neden düşüyor? Geçtiğimiz hafta altının yükselişinden sonra yatırımcılar altından umudunu kesmişti. Peki ama bu hafta neden altın düşüyor Altın ne kadar oldu? Gram altın, cumhuriyet altını, yarım altın, çeyrek altın, 18 ayar altın kaç TL oldu? İşte detaylar

Altın neden düşüyor? Geçtiğimiz hafta altının yükselişinden sonra yatırımcılar altından umudunu kesmişti. Peki ama bu hafta neden altın düşüyor Altın ne kadar oldu? Gram altın, cumhuriyet altını, yarım altın, çeyrek altın, 18 ayar altın kaç TL oldu? İşte detaylar

12 Ekim güncel altın fiyatları

1030 seviyesini geçtiğimiz hafta gören gram altın şu anda 997 TL'den işlem görüyor.

Gram altın fiyatı

997,54

997,72

22 ayar bilezik fiyatı

916,72

924,24

Cumhuriyet altını fiyatı

6.542,00

6.606,00

Yarım altın fiyatı

3.276,00

3.314,00

Çeyrek altın fiyatı

1.641,00

1.658,00

18 ayar altın fiyatı

728,20

728,33

Altın neden düşüyor?

Altının ons fiyatı geçtiğimiz hafta sonunda; ABD Eylül ayı tarım dışı istihdam verisi sonrasında baskı altına girdi ve değer kaybetmeye başladı. İlerleyen günlerde de altının düşmesi devam edecek gibi duruyor. Fakat gün içerisinde altın oklarını yukarı çevirmiş görünüyor.

.