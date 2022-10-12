12 Ekim benzin indirim var mı? Bu gece (akşam) benzine indirim yapıldı mı? 12-13 Ekim benzin ve mazota indirim mi geldi? Benzin ne kadar oldu?

12 Ekim benzin indirim var mı? Bu gece (akşam) benzine indirim yapıldı mı? 12-13 Ekim benzin ve mazota indirim mi geldi? Son günlerde dizel araç sahiplerini üzen zam haberleri peş peşe geldi. Bir zam daha beklenirken bu kez akaryakıta indirim geldi. 12 Ekim'i 13 Ekim Perşembe'ye bağlayan gece benzine indirim yapıldı mı? Benzin ne kadar oldu?

12 Ekim benzin indirim var mı? Bu gece (akşam) benzine indirim yapıldı mı? 12-13 Ekim benzin ve mazota indirim mi geldi? Son günlerde dizel araç sahiplerini üzen zam haberleri peş peşe geldi. Bir zam daha beklenirken bu kez akaryakıta indirim geldi. 12 Ekim'i 13 Ekim Perşembe'ye bağlayan gece benzine indirim yapıldı mı? Benzin ne kadar oldu?

Brent petrol fiyatları Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasının ardından hızla yükselişe geçti. Brent petrolde yaşanan artış dünya genelinde benzin ve motorin (mazot) fiyatlarının da zamlanmasına neden oldu. Ancak son haftalarda brent petrolde hızlı bir düşüş yaşandı. Son 9 ayın dibini gören brent petrolde indirim beklentisi kısa sürdü. OPEC'in üretimleri kısma kararının ardından brent petrol uluslararası piyasada yeniden tırmanışa geçti. Benzin ve mazota gelen zamların ardından 12 Ekim'de indirim haberi geldi.

12 Ekim benzin indirim var mı?

Araç sahipleri 12 Ekim Çarşamba günü benzin ve motorine indirim gelip gelmeyeceğini merak ediyor. 12 Ekim Çarşamba günü akaryakıta indirim beklentisi doğdu. Sektör kaynaklarından alınan habere göre 12 Ekim'i 13 Ekim'e bağlayan gece mazota (motorin) büyük bir indirim gelecek. İndirim sadece motorin grubunda olacak.

Bu gece (akşam) benzine indirim yapıldı mı?

12 Ekim Çarşamba gecesi benzine indirim beklenmiyor. 12 Ekim'de motorine 2 lira 13 kuruş indirim bekleniyor.

12-13 Ekim benzin ve mazota indirim mi geldi?

12 Ekim Çarşamba'yı 13 Ekim Perşembe'ye bağlayan gece mazota indirim bekleniyor. İndirim sadece motorin grubunda olacak.