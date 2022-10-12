Büyük indirim | 12 Ekim mazot indirim ne kadar? Bu akşam ( gece) mazota (motorin) indirim mi geldi? Dizele indirim-zam var mı? Araç sahipleri güne benzin ve mazota (motorin) indirim yada zam yapılıp yapılmayacağını araştırarak başlıyor. Brent petrol fiyatlarında yaşanan gerilemenin ardından araç sahiplerinde indirim beklentisi oluştu. Peki 12 Ekim Çarşamba'yı 13 Ekim Perşembe'ye bağlayan gece mazota (motorin) indirim geldi mi?

Büyük indirim | 12 Ekim mazot indirim ne kadar? Bu akşam ( gece) mazota (motorin) indirim mi geldi? Dizele indirim-zam var mı? Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasının ardından küresel piyasalarda yükselişe geçen petrol fiyatları nedeniyle ülkemizde de akaryakıta peş peşe zamlar geldi. Son zamanlarda düşüşe geçen brent petrol fiyatları OPEC'in üretimi azaltma açıklaması ile yeniden tırmanışa geçti. Mazota geçtiğimiz gün yapılan zammın ardından araç sahiplerini sevindiren indirim gelişmesi duyuruldu. Peki 12 Ekim Çarşamba'yı 13 Ekim Perşembe'ye bağlayan gece indirim var mı?

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasının ardından dünya genelinde petrol fiyatlarında büyük bir yükseliş oldu. Brent petrol fiyatlarında yaşanan artışa paralel olarak yurt içinde benzin ve mazot fiyatlarına da peş peşe zam geldi. Brent petrol fiyatları son zamanlarda büyük düşüş gösterdi. Son 9 ayın dip seviyesini gören ve savaş öncesi duruma gerileyen brent petrol OPEC'in üretim kısma kararı ile yeniden yükselile geçti. Bu kararın ardından yurt içinde de benzin ve mazota zamlar geldi. 12 Ekim'de ise araç sahiplerini sevindiren açıklama geldi.

Mazota büyük indirim

12 Ekim Çarşamba'yı 13 Ekim Perşembe'ye bağlayan gece motorine büyük bir indirim geleceği belirtildi. Brent petrol fiyatlarında yaşanan düşüş ve artışlar araç sahiplerini yakından ilgilendiriyor.

12 Ekim mazot indirim ne kadar?

12 Ekim'de dizel araç sahiplerini sevindirecek gelişme yaşandı. 12 Ekim Çarşamba'yı 13 Ekim Perşembe'ye bağlayan gece motorin grubuna 2,13 TL indirim bekleniyor.

Bu akşam (gece) mazota (motorin) indirim mi geldi?

Motorin fiyatlarına güncelleme araç sahipleri tarafından yakından takip ediliyor. 12 Ekim gecesi mazot fiyatlarına indirim bekleniyor. Beklenen indirimin 2 lira 13 kuruş olacağı belirtildi.