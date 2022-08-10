11-12 Ağustos benzine zam geldi mi? Güncel benzin fiyatları ne kadar? Motorine zam geldi!

11 Ağustos benzine zam geldi mi? Motorin fiyatlarındaki dalgalanmanın ardından gözler benzine çevrildi. Benzinli araç sahipleri her gün için benzin fiyatlarını kontrol ediyor. Geçtiğimiz aylarda 30 TL'ye dayanan akaryakıt fiyatlarının 20 TL altına düşmesi bekleniyor. Peki Güncel benzin fiyatları ne kadar? Benzinde son durum ne?

Motorin fiyatlarındaki dalgalanmanın ardından gözler benzine çevrildi. Benzinli araç sahipleri her gün için benzin fiyatlarını kontrol ediyor. Geçtiğimiz aylarda 30 TL'ye dayanan akaryakıt fiyatlarının 20 TL altına düşmesi bekleniyor. Peki Güncel benzin fiyatları ne kadar? Benzinde son durum ne?

11-12 Ağustos benzine zam geldi mi?

Brent petrolün varili geçtiğimiz gün 93 dolardan satışa sunuluyordu. 2 dolarlık artış sonrası motorin fiyatlarında da artış yaşandı. Fakat benzin fiyatlarında herhangi bir artış ya da azalma olmadı.

Benzinle ilgili yapılacak zam ya da indirim haberlerini internet sitemiz üzerinden öğrenebilirsiniz.

Güncel benzin fiyatları ne kadar?

Güncel akaryakıt fiyatları aşağıdaki gibi satışa sunuluyor. Şehirlerde ve ilçelerde kuruş farklılıkları yaşanabilir.

Motorin Fiyatları

İstanbul: 23,40 TL

Ankara: 23,49 TL

İzmir 23,49 TL

LPG Fiyatları

İstanbul: 11.02 TL

Ankara: 11.37 TL

İzmir: 11.24 TL

Benzin Fiyatları

İstanbul: 20,02 TL

Ankara: 20,13 TL

İzmir: 20,15 TL

Motorine zam geldi!

Motorin fiyatlarına önceki gün yapılan 1 TL indirimin ardından 81 kuruş zam yapıldı.