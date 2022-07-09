10 Temmuz Pazar benzin zammı var mı? Benzine zam mı geldi? Benzin ne kadar oldu?

10 Temmuz Pazar benzin zammı var mı? Motorine gelen zammın ardından benzin için de zam bekleniyor. Peki benzine zam mı geldi? Benzin ne kadar oldu? İşte detaylar...

Motorine gelen zammın ardından benzin için de zam bekleniyor. Peki benzine zam mı geldi? Benzin ne kadar oldu? İşte detaylar...

10 Temmuz Pazar benzin zammı var mı?

Motorine gelen 81 kuruşluk zammın ardından gözler benzine çevrildi. Benzin fiyatlarında henüz bir artış söz konusu değil. Detaylar bekleniyor.

Benzin ne kadar oldu?

Benzin fiyatlarına zam gelmedi. Benzin fiyatları İstanbul'da 25,17 TL'den işlem görüyor.