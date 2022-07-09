DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN

DOLAR

17,2754 ₺

EURO

17,6071 ₺

ALTIN

967,98 ₺

BİST

2.434,02 ₺

TIMETURK / EKONOMİ / 10 Temmuz Pazar benzin zammı var mı? Benzine zam mı geldi? Benzin ne kadar oldu?

10 Temmuz Pazar benzin zammı var mı? Benzine zam mı geldi? Benzin ne kadar oldu?

10 Temmuz Pazar benzin zammı var mı? Motorine gelen zammın ardından benzin için de zam bekleniyor. Peki benzine zam mı geldi? Benzin ne kadar oldu? İşte detaylar...

8 Saat Önce
2022-07-09 17:08:07
10 Temmuz Pazar benzin zammı var mı? Benzine zam mı geldi? Benzin ne kadar oldu?

Motorine gelen zammın ardından benzin için de zam bekleniyor. Peki benzine zam mı geldi? Benzin ne kadar oldu? İşte detaylar...

10 Temmuz Pazar benzin zammı var mı?

Motorine gelen 81 kuruşluk zammın ardından gözler benzine çevrildi. Benzin fiyatlarında henüz bir artış söz konusu değil. Detaylar bekleniyor.

Benzin ne kadar oldu?

Benzin fiyatlarına zam gelmedi. Benzin fiyatları İstanbul'da 25,17 TL'den işlem görüyor.

10 Temmuz Pazar motorine zam geldi mi? Mazot ne kadar oldu? Zam sonrası motorin fiyatı
İLİŞKİLİ HABER10 Temmuz Pazar motorine zam geldi mi? Mazot ne kadar oldu? Zam sonrası motorin fiyatı
.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş