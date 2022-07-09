10 Temmuz Pazar motorine zam geldi mi? Mazot ne kadar oldu? Zam sonrası motorin fiyatı

10 Temmuz Pazar motorine zam geldi mi? Geçtiğimiz gün indirim yapılan motorin grubuna, zam uygulandı. Peki 10 Temmuz'da mazota zam geldi mi? Mazot ne kadar oldu? Zam sonrası motorin fiyatı...