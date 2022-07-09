10 Temmuz Pazar motorine zam geldi mi? Mazot ne kadar oldu? Zam sonrası motorin fiyatı
10 Temmuz Pazar motorine zam geldi mi? Geçtiğimiz gün indirim yapılan motorin grubuna, zam uygulandı. Peki 10 Temmuz'da mazota zam geldi mi? Mazot ne kadar oldu? Zam sonrası motorin fiyatı...
2022-07-09 16:44:18
Geçtiğimiz gün indirim yapılan motorin grubuna, zam uygulandı. Peki 10 Temmuz'da mazota zam geldi mi? Mazot ne kadar oldu? Zam sonrası motorin fiyatı...
10 Temmuz Pazar motorine zam geldi mi?
3 gün içerisinde motorin fiyatlarında 2 lira 10 kuruş indirime gidilmişti. Geçtiğimiz gün ise 81 kuruş zam yapıldı. 10 Temmuz Pazar günü için bir zam görülmüyor.
Zam sonrası motorin fiyatı
İstanbul'da motorin litre fiyatı 24,56 liradan satılıyor. Beklenen zammın gerçekleşmesi durumunda motorin fiyatı 25,37'ye yükselecek. .
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