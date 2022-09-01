1 Eylül benzin-mazot dev indirim | Benzine ve mazota indirim mi geldi? Bu akşam benzine indirim var mı? 1-2 Eylül benzin indirimi ne kadar? Rusya'nın Ukrayna'ya karşı başlattığı işgal girişimi dünyada enerji alanında büyük bir kriz yaşanmasına neden oldu. Dünya genelinde brent petrolde yaşanan fiyat artışları ülkemizde de benzin ve mazota da zam olarak yansıdı. Son günlerde brent petrolde yaşanan gerileme ile araç sahipleri benzine indirim yapılı yapılmayacağını araştırmaya başladı. Peki 1 Eylül Perşembe'yi 2 Eylül Cuma'ya bağlayan gece benzine indirim yapılacak mı?

Rusya'nın uluslararası hukuku ayaklar altına alarak Ukrayna'yı işgale kalkışmasından sonra dünyada enerji krizi patlak verdi. Rus petrol ve enerji ürünlerine uygulanan ambargo dünya genelinde akaryakıt fiyatlarının artmasına neden oldu. Dünya genelinde petrol fiyatlarında yaşanan fiyat artışları ülkemizde de benzin ve mazot litre satış fiyatlarına da zam olarak yansıdı. Ancak son günlerde özellikle benzin grubuna gelen indirimler araç sahiplerini sevindirdi.

1 Eylül benzin-mazot dev indirim

1 Eylül'de bazı haber sitelerinde yer alan "akaryakıta indirim" iddiası araç sahiplerini sevindirdi. İddiaya göe Eylül'ü 2 Eylül'e bağlayan gece benzin ve mazota iyi bir indirim bekleniyor.

Benzine ve mazota indirim mi geldi?

Benzinli araç sahipleri güne benzine zam yada indirim haberlerini araştırarak başlıyor. 1 Eylül'de benzin ve mazotta indirim beklentisi olduğu iddia edildi. Ancak indirim konusu henüz remi kanallar tarafından doğrulanmadı. HaberTürk'te yer alan iddiaya göre; 1 Eylül'de motorinde ortalama 2 lira, benzinde ise 1 lira 25 kuruş civarlarında indirim bekleniyor.

Bu akşam benzine indirim var mı?

Brent petrolde yaşanan gerileme yurt içinde akaryakıt fiyatlarına da yansıyor. Brent petrol fiyatlarındaki gerileme sürerken benzinli araç sahiplerini sevindiren bir gelişme haber sitelerinde yer aldı. Buna göre benzine 1.25 kuruş civarı indirim bekleniyor.

Bu akşam indirim var mı?

1 Eylül Perşembe'yi 2 Eylül Cuma'ya bağlayan gece benzin ve mazota (motorin) indirim beklendiği iddia edildi. Cuma gece yarısı motorinde ortalama 2 lira, benzinde ise 1 lira 25 kuruş civarlarında indirim olasılığı oluştu.

1 Eylül benzin ne kadar?

Ankara 20,24 TL

İstanbul / Avrupa 20,12 TL

İstanbul / Anadolu 20,13 TL

İzmir 20,24 TL

1 Eylül brent petrol ne kadar?

Brent petrolde düşüş devam ediyor. 100 dolar seviyesine kadar tekrar çıkan brent petrol 1 Eylül'de 95 dolar seviyesine kadar düştü.