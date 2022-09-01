Toplam 3.25 TL indirim | 1 Eylül'de mazota indirim mi yapıldı? Bu gece mazota indirim var mı? 1-2 Eylül'de mazota (motorin) indirim mi yapılacak? Son günlerde akaryakıta gelen peş peşe zamların ardından araç sahipleri kontak çevirmeye bile korkar hale gelmişti. Rusya'nın Ukrayna'ya saldırması ile başlayan enerji krizi ülkemizde de derinden hissedildi. Son gelen bilgilere göre ise benzin ve mazota büyük bir indirim bekleniyor.

Toplam 3.25 TL indirim | 1 Eylül'de mazota indirim mi yapıldı? Bu gece mazota indirim var mı? 1-2 Eylül'de mazota (motorin) indirim mi yapılacak? Son günlerde akaryakıta gelen peş peşe zamların ardından araç sahipleri kontak çevirmeye bile korkar hale gelmişti. Rusya'nın Ukrayna'ya saldırması ile başlayan enerji krizi ülkemizde de derinden hissedildi. Son gelen bilgilere göre ise benzin ve mazota büyük bir indirim bekleniyor.

Araç sahiplerini sevindiren indirim gelişmesi son dakika olarak haber sitelerinde yer aldı. Son günlerde benzin ve mazota yapılan zamlar araç sahiplerinin belini oldukça büktü. Brent petrolde yaşanan dalgalı seyir sonrası benzin ve mazot litre satış fiyatlarında dev indirim beklentisi oluştu.

1 Eylül'de mazota indirim mi yapıldı?

Araç sahipleri güne benzin ve mazota indirim yada zam haberlerini takip ederek başlıyor. Araç sahiplerinin en büyük giderleri arasında yakıt amsrafları yer alıyor. Araç sahipleri akaryakıta daha az ödemek için zamları ve indirimleri yakından takip ediyor. 1 Eylül'de benzin ve mazota indirim yapılacağı iddia edildi. Ancak konuya dair henüz resmi bir açıklama gelmedi.

Bu gece mazota indirim var mı?

1 Eylül Perşembe'yi 2 Eylül Cuma'ya bağlayan gece benzin ve mazota (motorin) indirim beklendiği iddia edildi. Sektör kaynaklarından alınan bilgiye göre, cuma gece yarısı motorinde ortalama 2 lira, benzinde ise 1 lira 25 kuruş civarlarında indirim olasılığı oluştu.

1-2 Eylül'de mazota (motorin) indirim mi yapılacak?

Alınan bilgilere göre mazota yeni bir indirim bekleniyor. Mazota 1 Eylül'ü 2 Eylül'e bağlayan gece ortalama 2 lira indirim bekleniyor.

1 Eylül brent petrol ne kadar?

Brent petrolde düşüş devam ediyor. 100 dolar seviyesine kadar tekrar çıkan brent petrol 1 Eylül'de 95 dolar seviyesine kadar düştü.

1 Eylül mazot ne kadar?

1 Eylül'de mazota gelmesi beklenen indirim ile mazot litre satış fiyatı 24.80 TL civarına gerilemesi bekleniyor. İşte güncel mazot fiyatları;

Ankara 26,95 TL

İstanbul / Avrupa 26,84 TL

İstanbul / Anadolu 26,86 TL

İzmir 26,97 TL

1 Eylül benzin ne kadar?

Ankara 20,24 TL

İstanbul / Avrupa 20,12 TL

İstanbul / Anadolu 20,13 TL

İzmir 20,24 TL

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