Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklama ile ev almak isteyenlere düşük faizli konut kredisi imkanı sağlanacağını açıkladı. Erdoğan'ın açıklamasından sonra binlerce kişi 0,89 faizli konut kredisi kimlere verilir? 0,89 faiz oranıyla ev kredisi çekme şatları neler? gibi sorulara yanıt aramaya başladı. İşte vatandaşlardan büyük ilgi gören düşük faizli konut kredisinin detayları...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kabine toplantısı sonrası gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan açıklamasında ev almak isteyenlere 0,99 ve 0,89 faiz oranlarıyla 20 nilyon TL'ye kadar konut kredisi verileceğini duyurdu. Düşük faizli konut kredsisini ayrıntıları belli oldu. Hazine ve Maliye Bakanlığı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile istişareler doğrultusunda "İlk evim Konut Finansman Paketi", "Genişletilmiş Konut Finansman Paketi", "İnşaat Sektörüne Özel Kredi Garanti Paketi" olmak üzere 3 çözüm paketi oluşturdu. Konuya ilişkin ayrıntıları Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati Twitter hesabından paylaştı.

0,89 faizli konut kredisi kimlere verilir?

Erdoğan açıklamasında 0.89 ve 0.99 oranlarında iki seçenkte konut kredisi verileceğini duyurdu. Daha düşük faizden kredi çekmek isteyenler 0.89'luk konut kredisinin kimlere hangi şartlarda verileceğini araştırmaya başladı. 0.89 faiz oranından kredi çekmek isteyenler döviz, altın varlıklarının Türk lirasına dönüşümünü sağlaması gerekecek. "Genişletilmiş Konut Finansman Paketi" ile de kamu bankalarınca, birinci ve ikinci el konutları da kapsayacak biçimde, konut değerinin en az yüzde 50'si 1 Nisan 2022 tarihinden önce açılmış döviz tevdiat hesaplarının (DTH) yahut hurda altının Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasına (TCMB) satımı ile karşılanması şartıyla, 2 milyon lira değerine kadar konutlar için 10 yıla kadar vadeli, aylık yüzde 0,89 faizli konut kredisi sağlanacak.

0,89 faiz oranıyla ev kredisi çekme şatları neler?

0,89 faiz oranıyla ev kredisi çekmek için vatandaşların öncelikle altın ve döviz hesabı olması gerekiyor. Bu altın ve dövizlerin de alınması planlanan evin en az yüzde 50'sini oluşturması gerekiyor.

0,89 faizli konut kredisi bşvuruları ne zaman başlayacak?

Düşük faizli konut kredileri üzerinde henüz finansman çalışmaları bankalar tarafından devam ediliyor. Bir kaç gün içinde çalışamaların tamamlanması ve vatandaşlara duyuru yapılması bekleniyor.

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