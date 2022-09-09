YÖKDİL sınav sonuçları sorgulama ekranı | YÖKDİL sonucuna nereden bakılır?

YÖKDİL sınav sonuçları sorgulama ekranı | ÖSYM, YÖKDİL için açıklama yaptı. Sorgulama ekranı için adaylar araştırmalara başladı. Peki ama YÖKDİL sonucuna nereden bakılır? İşte 2022/1 Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (YÖKDİL) Sonuçları sorgulama ekranı ve detaylar.

ÖSYM, YÖKDİL için açıklama yaptı. Sorgulama ekranı için adaylar araştırmalara başladı. Peki ama YÖKDİL sonucuna nereden bakılır? İşte 2022/1 Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (YÖKDİL) Sonuçları sorgulama ekranı ve detaylar.

YÖKDİL sınav sonuçları sorgulama ekranı

Adayların soru kitapçıklarına erişebilecekleri bilgisi, ÖSYM tarafından açıklandı. Şu an sonuçlara bakmak için yoğunluk yaşanıyor. Adaylar T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile giriş yapıp 'Cevap Kâğıdı Görüntüleme Ekranı'na ulaşabilir.

2022/1 Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (YÖKDİL) Sonuçları Sorgulama Ekranına Ulaşmak İçin TIKLAYINIZ...

YÖKDİL sonucuna nereden bakılır?

ÖSYM tarafından yapılan YÖKDİL sınavına, yine ÖSYM resmi sitesi üzerinden bakılır. Adaylar https://sonuc.osym.gov.tr adresi üzerinden sonuçlarını sorgulayabilir.

YÖKDİL puanının geçerlilik süreci ne kadar?

YÖKDİL puanının yüksek lisans ve doktora başvurularında geçerlilik süresi 5 yıl. Bunun dışında öğretim üyeleri ile doçentlik başvurularında YÖKDİL puanının bir zaman sınırlaması bulunmamakta, her dönem kullanılabilmektedir.