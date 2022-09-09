YÖKDİL sonuçları açıklandı | YÖKDİL sınav sonuçları sorgulama ekranı
YÖKDİL sonuçları açıklandı. Binlerce adayın beklediği YÖKDİL için ÖSYM'den açıklama geldi. Bunun üzerine öğrenciler 'Cevap Kağıdı Görüntüleme Ekranı'na erişim sağlamaya çalışıyor. Peki ama Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (YÖKDİL) Sonuçları sorgulamaya nereden bakılır? YÖKDİL sınav sonuçları sorgulama ekranı ve detaylar!
2022-09-09 14:24:56
YÖKDİL sonuçları açıklandı. Binlerce adayın beklediği YÖKDİL için ÖSYM'den açıklama geldi. Bunun üzerine öğrenciler 'Cevap Kağıdı Görüntüleme Ekranı'na erişim sağlamaya çalışıyor. Peki ama Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (YÖKDİL) Sonuçları sorgulamaya nereden bakılır? YÖKDİL sınav sonuçları sorgulama ekranı ve detaylar!
YÖKDİL sonuçları açıklandı
ÖSYM'nin yapmış olduğu açıklamaya göre YÖKDİL sınav sonuçları erişime açıldı. Adaylar https://sonuc.osym.gov.tr adresi üzerinden detaylı bilgi edinebilirler.
YÖKDİL sınav sonuçları sorgulama ekranı
2022/1 Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (YÖKDİL) Sonuçları sorgulama ekranına ulaşmak için TIKLAYINIZ...
YÖKDİL hakkında
Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı ya da kısaca YÖKDİL, Yükseköğretim Kurulu'nun ÖSYM ile ortaklaşa yaptığı yabancı dil seviye belirleme sınavıdır. YÖK'ün 2017 yılında aldığı kararla 26 Ocak 2017 tarihinde duyurulmuştur.
YÖKDİL puanı nerelerde kullanılır?
- Öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadroları için başvuru yapıldığı esnada (araştırma görevlisi, öğretim görevlisi, okutman, uzman, çevirici)
- Yüksek lisans ve doktora öğrencisi olmak adına yapılacak başvurularda
- Doçentlik sınav başvurularında
- Yabancı dille eğitim verilen üniversitelerde aranan kriterler adına kullanılabilir.
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