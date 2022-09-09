YÖKDİL sonuçları açıklandı | YÖKDİL sınav sonuçları sorgulama ekranı

YÖKDİL sonuçları açıklandı. Binlerce adayın beklediği YÖKDİL için ÖSYM'den açıklama geldi. Bunun üzerine öğrenciler 'Cevap Kağıdı Görüntüleme Ekranı'na erişim sağlamaya çalışıyor. Peki ama Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (YÖKDİL) Sonuçları sorgulamaya nereden bakılır? YÖKDİL sınav sonuçları sorgulama ekranı ve detaylar!