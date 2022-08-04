YKS yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 YKS yerleştirme sonucunun açıklanma tarihi

YKS yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? Öğrencilerin bekledikleri YKS sonuçları açıklandı ve tercihlerin sonuna geliniyor. Peki beklenen sonuçlar ne zaman ve nereden açıklanacak? 2022 YKS yerleştirme sonucunun açıklanma tarihi...

Öğrencilerin bekledikleri YKS sonuçları açıklandı ve tercihlerin sonuna geliniyor. Peki beklenen sonuçlar ne zaman ve nereden açıklanacak? 2022 YKS yerleştirme sonucunun açıklanma tarihi...

YKS yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak?

Milyonlarca öğrenci YKS tercihlerini 27 Temmuz ve 5 Ağustos tarihleri arasında yapacak. Yerleştirme sonuçlarına ilişkin detayların 5 Ağustos sonrasında verilmesi bekleniyor.

Geçtiğimiz yıl 31 Ağustos günü açıklanan yerleştirme sonuçlarının, bu yıl da ortalama aynı tarihlerde açıklanması bekleniyor. Dolayısıyla ağustos ayının son haftası açıklamalar için önemli.

YKS tercihleri nereden ve nasıl yapılır?

Adaylar, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresindeki açıklamalar doğrultusunda tercih işlemlerini tamamlayacaklar. Tercih işlemi, ekrandaki uyarılara göre sonlandırılmalıdır. Başvuru merkezlerinden tercih işlemi yapılmayacaktır. ÖSYM'ye posta yoluyla gönderilen veya elden verilen tercih listeleri geçerli olmayacaktır. Sadece elektronik ortamda yapılacak tercihler işleme alınacaktır.

Üniversite kayıtları ne zaman yapılacak?

Ülkemizde her üniversitenin derse başlama tarihi değişkenlik gösteriyor. Özellikle hazırlık okuyacak öğrencilerin ders saatleri, dersleri ve tatil dönemleri oldukça farklı. Fakat elektronik üniversite kaydı için 22-26 Ağustos tarihleri seçildi.