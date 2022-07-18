YKS tercihleri ne zaman yapılacak? YKS tercihleri nereden yapılır? YKS tercih robotu

YKS tercihleri ne zaman yapılacak? 18-19 Haziran tarihlerinde üç oturum olarak gerçekleşen YKS sonuçları resmen duyuruldu. Açıklanan sonuçların ardından 'YKS tercihleri' arama motorlarında araştırılıyor. Peki YKS tercihleri nereden yapılır, nasıl yapılır? İşte merak edilen soruların yanıtları ve YKS tercih robotu...

18-19 Haziran tarihlerinde üç oturum olarak gerçekleşen YKS sonuçları resmen duyuruldu. Açıklanan sonuçların ardından "YKS tercihleri" arama motorlarında araştırılıyor. Peki YKS tercihleri nereden yapılır, nasıl yapılır? İşte merak edilen soruların yanıtları ve YKS tercih robotu...

YKS tercihleri ne zaman yapılacak?

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün konuyla ilgili; "2022-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunu bu hafta içinde yayımlayacağız. 2022-YKS tercih işlemleri 27 Temmuz 2022 tarihinde başlayacaktır. Adaylarımız tercihlerini 27 Temmuz - 5 Ağustos tarihleri arasında http://osym.gov.tr adresinden yapacaklardır." açıklamasını paylaştı.

YKS tercihleri nereden yapılır?

Adaylar tercihlerini, T.C. Kimlik Numarası ve şifre ile tercih süresi içinde ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden bireysel olarak yapacaklar. Fakat henüz tercih ekranı henüz açılmadı.

YKS tercih robotu

YKS kılavuzu ve tercih robotu henüz erişime açılmadı. ÖSYM'nin açıklamasıyla birlikte erişime açılacak olan kılavuz ve tercih robotu için haber sitemizitakipte kalın...