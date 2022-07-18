YKS sonuç sorgulama ekranı | YKS tercihleri ne zaman başlıyor? YKS tercihleri nereden nasıl yapılır?
YKS sonuç sorgulama ekranı | ÖSYM tarafından YKS sonuçlarının erişime açıldığı açıklandı. Peki YKS tercihleri ne zaman başlıyor? YKS tercihleri nereden nasıl yapılır? İşte detaylar...
2022-07-18 09:19:49
ÖSYM tarafından YKS sonuçlarının erişime açıldığı açıklandı. Peki YKS tercihleri ne zaman başlıyor? YKS tercihleri nereden nasıl yapılır? İşte detaylar...
YKS sonuç sorgulama ekranı
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın sonuçlarının açıklandığını bildirdi.
Aygün resmi Twitter hesabından "18-19 Haziran 2022 eğitimde sınavları gerçekleştirdiğimiz Yükseköğretim Kurumları (2022-YKS) http:// sonuc.osym.gov.tr internet sayfamızdan açıkladık. Sonuçların adaylarımıza ve ailelerine hayırlı olsun" açıklamasında bulundu.
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YKS tercihleri ne zaman başlıyor?
Aygün açıklamasının devamında; "2022-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunu bu hafta içinde yayımlayacağız. 2022-YKS tercih işlemleri 27 Temmuz 2022 tarihinde başlayacaktır. Adaylarımız tercihlerini 27 Temmuz - 5 Ağustos tarihleri arasında http://osym.gov.tr adresinden yapacaklardır."
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