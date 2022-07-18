YKS sonuç sorgulama ekranı | YKS tercihleri ne zaman başlıyor? YKS tercihleri nereden nasıl yapılır?

YKS sonuç sorgulama ekranı | ÖSYM tarafından YKS sonuçlarının erişime açıldığı açıklandı. Peki YKS tercihleri ne zaman başlıyor? YKS tercihleri nereden nasıl yapılır? İşte detaylar...