YKS giriş belgesi çıkarma | ÖSYM sınav giriş yerleri sorgulama | YKS sınav giriş belgesi nereden çıkarılır?

YKS giriş belgesi çıkarma | ÖSYM'nin sabah saatlerinde yaptığı paylaşımla YKS belgelerinin erişime açıldığı duyuruldu. Peki ama YKS sınav giriş belgesi nereden çıkarılır? ÖSYM sınav giriş yerleri sorgulama...

ÖSYM'nin sabah saatlerinde yaptığı paylaşımla YKS belgelerinin erişime açıldığı duyuruldu. Peki ama YKS sınav giriş belgesi nereden çıkarılır? ÖSYM sınav giriş yerleri sorgulama...

YKS giriş belgesi çıkarma

ÖSYM'nin resmi Twitter hesabından "2022-Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2022-YKS) Sınava Giriş Belgeleri Erişime Açıldı." açıklaması yapıldı.

Giriş belgesi çıkarmak isteyen öğrenciler https://www.osym.gov.tr/ adresine başvurabilir ya da aşağıdaki bağlantıya tıklayarak ÖSYM internet sitesine ulaşabilir.

ÖSYM YKS Sınav Giriş Belgesi Sorgulama Ekranı İçin Tıklayınız....

YKS nedir?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı, Türkiye'de ÖSYM tarafından 2017-2018 eğitim öğretim yılı ile uygulanmaya başlanan ve her yıl yapılan ortaöğretimden yükseköğretime geçiş sınavı sistemine denir.