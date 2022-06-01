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TIMETURK / GÜNDEM / YKS giriş belgesi nasıl alınır? YKS sınav giriş belgesi sorgulama ekranı | Üniversite sınavı giriş belgesi ne zaman verilecek?

YKS giriş belgesi nasıl alınır? YKS sınav giriş belgesi sorgulama ekranı | Üniversite sınavı giriş belgesi ne zaman verilecek?

YKS giriş belgesi nasıl alınır? YKS giriş belgelerinin erişime açılması haberi, milyonlarca öğrenciyi sevindirdi. Peki ama YKS belgelerine nereden nasıl giriş yapılıyor? Üniversite sınavı giriş belgesi ne zaman verilecek? YKS sınav giriş belgesi sorgulama ekranı...

3 Saat Önce
2022-06-01 10:54:26
YKS giriş belgesi nasıl alınır? YKS sınav giriş belgesi sorgulama ekranı | Üniversite sınavı giriş belgesi ne zaman verilecek?

YKS giriş belgelerinin erişime açılması haberi, milyonlarca öğrenciyi sevindirdi. Peki ama YKS belgelerine nereden nasıl giriş yapılıyor? Üniversite sınavı giriş belgesi ne zaman verilecek? YKS sınav giriş belgesi sorgulama ekranı...

YKS giriş belgesi nasıl alınır?

ÖSYM, giriş belgelerinin erişime açıldığını duyurdu. Milyonlarca öğrencinin beklediği belgeler hakkında da araştırmalar başladı.

Erişim sağlayamayan, siteye giremeyen veya şifresini unutan öğrencilerin en yakın okullarda bulunan öğretmenlerden yardım alabilirler.

ÖSYM YKS sınav belgesi sorgulama ekranına giriş yapmak için TIKLAYINIZ...

Üniversite sınavı giriş belgesi ne zaman verilecek?

Üniversite sınav giriş belgeleri, ÖSYM resmi internet sitesine giriş yapılarak, çıkartılacak. En yakın kırtasiyelerden üniversite sınav giriş belgelerinizi çıkarttırabilirsiniz.

YKS 1. oturum ne zaman TYT?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı 1. Oturum (TYT)

Sınav tarihi: 18 Mayıs Çarşamba

Başvuru tarihi: 11 Şubat Cuma - 7 Mart Pazartesi

Sonuç açıklanma tarihi: 20 Temmuz Çarşamba

YKS 2. oturum ne zaman AYT?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı 2. Oturum AYT

Sınav tarihi: 19 Haziran Pazar

Başvuru tarihi: 11 Şubat Cuma - 7 Mart Pazartesi

Sonuç açıklanma tarihi: 20 Temmuz Çarşamba

YKS 3. oturum ne zaman YDT?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı 3. Oturum YDT

Sınav tarihi: 19 Haziran Pazar

Başvuru tarihi: 11 Şubat Cuma - 7 Mart Pazartesi

Sonuç açıklanma tarihi: 20 Temmuz Çarşamba

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