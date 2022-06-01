YKS giriş belgesi nasıl alınır? YKS sınav giriş belgesi sorgulama ekranı | Üniversite sınavı giriş belgesi ne zaman verilecek?

YKS giriş belgesi nasıl alınır? YKS giriş belgelerinin erişime açılması haberi, milyonlarca öğrenciyi sevindirdi. Peki ama YKS belgelerine nereden nasıl giriş yapılıyor? Üniversite sınavı giriş belgesi ne zaman verilecek? YKS sınav giriş belgesi sorgulama ekranı...