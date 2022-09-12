YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? YKS ek tercih sonuç sorgulama ekranı | Ek tercih yapan adaylar kayıtları nereden, ne zaman yapacak?

YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? İkinci tercihlerini yapan adayların beklediği sonuçlar için geri sayım başladı. Peki ama sonuçlar ne zaman açıklanacak ve üniversite ne zaman açılacak? Ek tercih yapan adaylar kayıtları nereden ne zaman yapacak? İşte detaylar.

İkinci tercihlerini yapan adayların beklediği sonuçlar için geri sayım başladı. Peki ama sonuçlar ne zaman açıklanacak ve üniversite ne zaman açılacak? Ek tercih yapan adaylar kayıtları nereden ne zaman yapacak? İşte detaylar.

YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

ÖSYM'nin kılavuzuna göre YKS tercihleri 13 Eylül Salı günü sona erdi. Adaylar tercihlerini yaptıktan sonra sonuçlar için beklemeye başladı. YKS ek tercih sonuçlarıiçin bir tarih henüz belirlenmedi. Sonuçların 26 Eylül tarihinden önce açıklanması bekleniyor.

YKS ek tercih sonuç sorgulama ekranı

Adayların beklediği YKS ek tercih sonuç sorgulama ekranı için TIKLAYINIZ...

Ek tercih yapan adaylar kayıtları nereden ne zaman yapacak?

ÖSYM yerleşen adayların kayıt yaptıracağını açıkladı. Tercihleri tutan öğrenciler programlara yerleştiklerinde 25-28 Eylül tarihlerinde elektronik kayıt yaptırabilecek.

Ek tercih ücreti ne kadar?

ÖSYM tarafından belirlenen ek tercih ücretleri bu yıl 30 TL. Ek tercih tarihiyle birlikte ek tercih ödemelerinin tarihi de belli olmuş olacak.