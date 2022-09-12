Ek tercih süresi bitti mi? YKS ek tercihler ne zaman son? YKS ek tercih ücreti son ödeme tarihi | YKS ek tercihler ne zaman açıklanacak?

Ek tercih süresi bitti mi? Binlerce aday YKS ek tercihleri için gün sayıyordu. Tercihlerin son gününe gelindi. Peki ama YKS ek tercihler ne zaman son? YKS ek tercihler ne zaman açıklanacak? YKS ek tercih ücreti son ödeme tarihi ve detaylar.

Binlerce aday YKS ek tercihleri için gün sayıyordu. Tercihlerin son gününe gelindi. Peki ama YKS ek tercihler ne zaman son? YKS ek tercihler ne zaman açıklanacak? YKS ek tercih ücreti son ödeme tarihi ve detaylar.

Ek tercih süresi bitti mi?

ÖSYM'nin açıklamalarına göre; YKS tercih işlemleri, 07 Eylül 2022 tarihinde saat 10.00'da başladı ve 13 Eylül 2022 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir.

YKS ek tercih ücreti son ödeme tarihi

YKS ek tercih ödeme tarihi 14 Eylül olarak belirlendi. Adaylar tercih ettikleri programlara yerleştiklerinde 25-28 Eylül tarihlerinde elektronik kayıt yaptırabilecek.

YKS ek tercih ücreti hangi bankalara yatırılır?

Akbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

Finansbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

Kuveyt Türk Katılım Bankası'nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler

ING Bank'ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

Vakıf Katılım Bankası'nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM'den ücret yatırılmaz.)

YKS ek tercihler ne zaman açıklanacak?

ÖSYM tarafından ek tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağına dair bir haber yayımlanmadı. Fakat sonuçlarının 26 Eylül tarihinden önce açıklanması bekleniyor. Detaylar bekleniyor.

YKS ek tercihler ne zaman son?

YKS ek tercih süresi 13 Eylül Salı günü 23.59'da so bulacak. Adayların bu süre içerisinde başvurularını tamamlaması gerekiyor.