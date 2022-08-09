Yardımcı kaynaklar ücretsiz mi verilecek? MEB okullarda yardımcı kaynakları bedava mı dağıtacak?

Yardımcı kaynaklar ücretsiz mi verilecek? MEB açıklamasıyla velilerin merak ettiği 'yardımcı kaynak' sorunu çözüldü. Peki Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer yardımcı kaynaklar için ne açıklama yaptı? MEB okullarda yardımcı kaynakları bedava mı dağıtacak? İşte yanıtı!

MEB açıklamasıyla velilerin merak ettiği 'yardımcı kaynak' sorunu çözüldü. Peki Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer yardımcı kaynaklar için ne açıklama yaptı? MEB yardımcı kaynakları bedava mı dağıtacak? İşte yanıtı!

Yardımcı kaynaklar ücretsiz mi verilecek?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, okullarda dağıtılan kitaplara ek olara yardımcı kaynak dağıtılacağını belirtti.

Özer; "Bu sene 2022-2023 eğitim öğretim yılında sadece ders kitaplarını ücretsiz olarak dağıtmıyoruz. Aynı zamanda tüm yardımcı kaynakları da ücretsiz olarak dağıtacağız. Bugün itibarıyla tüm yardımcı kaynakların basımı da sonlandı. Ve tüm illerimize yolcu edilmeye, gönderilmeye başlandı." açıklamasını yaptı.

Köy Yaşam Merkezi kuruluyor!

Mahmut Özer, yakın zamanda 20 tane köy yaşam merkezinin Uşak'ta hizmet vermeye başlayacağını belirtti. Köylerde en küçük yavrularla yaşlıların eğitim amaçlı olarak aynı imkanda buluşturacaklarını dile getiren Özer, bu köy yaşam merkezinin bu köyün buluşma merkezi olacağını ifade etti.

Yardımcı kaynaklar zorunlu mu?

Önceki yıllarda öğretmenlerin belirlemiş olduğu yardımcı kaynaklar, ödevlerde ve yaz tatillerinden kullanılıyordu. Bakanlığın açıklamasıyla birlikte yardımcı kaynaklarda yeni bir adım atıldı.

Zorunlu hale getirilmiş olan yardımcı kaynaklar, öğrencilerin yaş ve sınıflarına uygun şekilde basılarak, her şehre gönderildi.