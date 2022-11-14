Uzman öğretmenlik sınav yerleri neden açıklanmadı? MEB uzman öğretmen sınav giriş belgesi saat kaçta, ne zaman açıklanacak? sorularına yanıt 14 Kasım günü pek çok öğretmen tarafından internette araştırılmaya başlandı. Yüz binlerce kişi 19 Kasım'da yapılacak sınavı büyük bir merakla bekliyor. 14 Kasım'da uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik sınav yerlerinin açıklanması bekleniyor.

Uzman öğretmenlik sınav yerleri neden açıklanmadı? MEB uzman öğretmen sınav giriş belgesi saat kaçta, ne zaman açıklanacak? sorularına yanıt 14 Kasım günü pek çok öğretmen tarafından internette araştırılmaya başlandı. Yüz binlerce kişi 19 Kasım'da yapılacak sınavı büyük bir merakla bekliyor. 14 Kasım'da uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik sınav yerlerinin açıklanması bekleniyor.

Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun en büyük kazanımlarından birisi olan Öğretmenlik Kariyer Basamakları ile yüz binlerce öğretmen uzman ve başöğretmen unvanı kazanabilecek. Uzman öğretmen başvuruları geçtiğimiz aylarda tamamlandı. Sınava ilişkin süreçte takvim de belli oldu. 19 Kasım'da yapılacak sınav öncesi adayların heyecanlı bekleyişi sürüyor. MEB tarafından yapılacak olan sınava ilgi oldukça büyük. Sınavın yapılmasına sadece günler kala adaylar sınav giriş belgelerinin ne zaman açıklanacağını merak ediyor.

Uzman öğretmenlik sınav yerleri neden açıklanmadı?

Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik sınav giriş yerleri belgesinin 14 Kasım'da açıklanması bekleniyor. Sınav yerlerinin ggn içinde MEB'in resmi internet sitesinden ilan edilmesi bekleniyor.

MEB uzman öğretmen sınav giriş belgesi saat kaçta, ne zaman açıklanacak?

Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik sınavlarına ilişkin giriş belgelerinin saat kaçta açıklanacağına dair net bir bilgi bulunmuyor. Yayımlanan klavuzda sınav giriş belgesinin 14 Kasım'da erişime açılacağı ifadesi yer alıyordu. Uzman öğretmenlik sınav giriş yerlerinin 14 Kasım'da gün içinde ilan edilecek.

Uzman öğretmen sınav yerleri açıklandı mı?

Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı'na katılmaya hak kazananlar açıklanmıştı. Sınava katılacak olanlar 1 Kasım 2022'de http://www.meb.gov.tr internet adresinden açıklanmıştı. Sınav giriş belgelerinin ise 14 Kasım'da açıklanacak. Adayın sınav giriş yeri, salonu, sıra numarası ve alacağı sınav tedbir hizmetleri bilgilerinin yer alacağı fotoğraflı sınav giriş belgesi ise 14 Kasım 2022'de http://www.meb.gov.tr internet adresinden yayımlanacak. Aday, fotoğraflı sınav giriş belgesinde yer alan sınav bölgesi, binası, salon ve sırada sınava girecek.