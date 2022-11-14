Uzman öğretmen sınav yeri belgesi | Uzman öğretmenlik sınav giriş belgesi ne zaman, saat kaçta açıklanacak? soruları sınava girecek olan binlerce kişi tarafından araştırılmaya başlandı. ÖMK ile birlikte öğretmenler uzman ve başöğretmen olabilecek. 19 Kasım'da yapılacak olan ve binlerce kişinin gireceği sınavın giriş belgeleri de 14 Kasım'da MEB tarafından açıklanacak. Uzman öğretmen sınavı giriş belgesi 14 Kasım'dan itibaren erişime açılacak.

Öğretmenlik Meslek Kanunu Aralık ayında Meclis'ten geçti. Binlerce öğretmeni sevindiren kanun ile birlikte öğretmen uzman ve başöğretmen unvanı kazanbilecek. Öğretmenlere meslekte kariyer fırsatı tanıyan yeni sistemin ilk sınavı ise 19 Kasım'da yapılacak. 19 Kasım'da sınavı iple çeken öğretmenler sınav yeri belgesinin açıklanmasını bekliyor. Uzman öğretmen sınav yeri belgesi açıklandı mı? Uzman öğretmenlik sınav giriş belgesi ne zaman, saat kaçta açıklanacak? gibi sorulara yanıt internette araştırılıyor.

Uzman öğretmen sınav yeri belgesi

Uzman öğretmenlik sınavına girecek olan adaylar sınav giriş belgelerini 14 Kasım'dan itibaren alabilirler. Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun ilk uzman ve başöğretmenlik sınavı 19 Kasım'da yapılacak. Sınava az bir süre kala heyecan da giderek artıyor.

Uzman öğretmenlik sınav giriş belgesi ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

Yüz binlerce kişinin gireceği uzman öğretmenlik sınavı giriş belgeleri 14 Kasım'dan itibaren MEB tarafından açıklanacak.

Uzman öğretmen sınavı ne zaman?

Öğretmenlik Kariyer Basamakları sınavlarına göre öğretmenler uzman ve başöğretmen olabilecek. Gerekli koşulları taşıyanlar ilk etapta eğitimlerin ardından sınava katılacak. Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik sınav sınavı 19 Kasım'da yapılacak.

Uzman öğretmen sınav sonucu ne zaman açıklanacak?

12 Aralık 2022 tarihinde sınav sonuçları MEB'in resmi internet sitesi üzerinden erişime açılcak.

Uzman öğretmenlik başvuru şartları neler?

a) Yazılı sınav başvuru tarihinin son günü itibarıyla aday öğretmenlik dâhil öğretmenlikte en az on yıl hizmeti bulunmak,

b) Öğretmen olarak görev yapıyor olmak,

c) Kademe ilerlemesinin durdurulması cezası bulunmamak,

ç) Öğretmenlerin mesleki gelişimlerine yönelik hazırlanan en az 180 saatlik Uzman Öğretmenlik Eğitim Programını tamamlamış olmak,

d) Uzman Öğretmenlik Mesleki Gelişim Çalışmalarını tamamlamış olmak, şartları aranacaktır.

Başöğretmen unvanı için yapılacak yazılı sınava başvuruda bulunacak uzman öğretmenlerde;

a) Yazılı sınav başvuru tarihinin son günü itibarıyla uzman öğretmenlikte en az on yıl hizmeti bulunmak,

b) Uzman öğretmen olarak görev yapıyor olmak,

c) Kademe ilerlemesinin durdurulması cezası bulunmamak,

ç) Uzman öğretmenlerin mesleki gelişimlerine yönelik hazırlanan en az 240 saatlik Başöğretmenlik Eğitim Programını tamamlamış olmak,

d) Başöğretmenlik Mesleki Gelişim Çalışmalarını tamamlamış olmak, şartları aranacaktır. Yazılı sınava başvuru şartlarını taşıyanlardan eğitim kurumu müdürü, müdür başyardımcısı ve müdür yardımcısı olarak görev yapmakta olanlar ile aylıksız izinde bulunanlar dâhil olmak üzere, ilgili mevzuat uyarınca verilen izinleri kullanmakta olanlar da başvuru yapabilecektir.

e) Kademe ilerlemesinin durdurulması cezası almış olanlar, cezaları özlük dosyasından silindikten sonra uzman öğretmen veya başöğretmen unvanı için başvuruda bulunabilecektir. Özel öğretim kurumlarında görev yapan öğretmenler/uzman öğretmenler ile Bakanlığımız dışındaki kamu kurumlarında görev yapan öğretmenler/uzman öğretmenler de söz konusu yazılı sınava aranan şartları taşımaları kaydıyla başvuruda bulunabilecektir.

f) Başvuruda bulunacakların şartları taşıyıp taşımadıkları özel öğretim kurumlarında görev yapan öğretmenler/uzman öğretmenler bakımından Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğünce; diğer kamu kurumlarında görev yapan öğretmenler/uzman öğretmenler bakımından ise görev yaptıkları kurumlarca belirlenerek şartları taşıyanların listesi 26 Eylül 2022-03 Ekim 2022 tarihleri arasında Genel Müdürlüğe/Bakanlığa gönderilecektir.