Uzman öğretmen sınavdan muaf olanların başvurusu başladı mı? Yüksek Lisans yapanlar uzman öğretmen sınav başvurusu yapacak mı? Başvurular nasıl, nereye yapılır? Soruları binlerce kişi tarafından sorulmuyor. Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun en büyük kazanımlarından biri olan uzman öğretmenlik ve baş öğretmenlik eğitimleri tamamlandı ve sınav başvuruları açıldı. Uzman öğretmenlik sınavından muaf olan adaylar da başvuruların nasıl ve nereye yapılacağını merak ediyor. İşte 2022 uzman öğretmenlik sınavdan muaf olanların başvuru işlemleri...

Uzman öğretmen sınavdan muaf olanların başvurusu başladı mı? Yüksek Lisans yapanlar uzman öğretmen sınav başvurusu yapacak mı? Başvurular nasıl, nereye yapılır? Soruları binlerce kişi tarafından sorulmuyor. Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun en büyük kazanımlarından biri olan uzman öğretmenlik ve baş öğretmenlik eğitimleri tamamlandı ve sınav başvuruları açıldı. Uzman öğretmenlik sınavından muaf olan adaylar da başvuruların nasıl ve nereye yapılacağını merak ediyor. İşte 2022 uzman öğretmenlik sınavdan muaf olanların başvuru işlemleri...

Uzaman öğretmenlik eğitimleri geçtiğimiz günlerde tamamlandı. Uzman öğretmen olmak isteyenlerin katıldığı eğitimler online olarak tamamlandı. Adayları şimdi de başvuru telaşı sardı. Uzman öğretmen ve baş öğretmen yazılı sınav başvuruları 26 Eylül'de başladı. 3 Ekim'e kadar devam edecek olan başvuruların sonunda Uzman ve Başöğretmenlik yazılı sınavı 19 Kasım 2022'de gerçekleştirilcek. Sonuçlar ise 12 Aralık tarihinde açıklanacak.

Uzman öğretmen sınavdan muaf olanların başvurusu başladı mı?

Uzman öğretmenlik sınav başvuruları başladı. Sınavdan muaf olan öğretmenler de kendilerinin de başvuru yapıp yapmayacağını merak ediyor. Sınavdan muaf olanların uzman öğretmenlik/başöğretmenlik için başvuruları da bugün itibarıyla başladı.

Yüksek Lisans yapanlar uzman öğretmen sınav başvurusu yapacak mı?

Diğer yandan yüksek lisans eğitimini tamamlayan öğretmenler uzman öğretmenlik, doktora eğitimini tamamlayan uzman öğretmenler ise başöğretmenlik için öngörülen yazılı sınavdan muaf tutulacak. Ancak sınavdan muaf olan uzman öğretmen ve başöğretmenlerin de sınav başvurusu yapması gerekiyor. Yazılı sınav için başvurular 26 Eylül 2022-03 Ekim 2022 tarihleri arasında alınacak.

Uzman öğretmenlik sınavından kimler muaf?

Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı'na başvuruda bulunan ve başvuruları onaylanan öğretmenlerden 30 Ekim'e kadar lisansüstü eğitimini tamamlayacak olanlar, eğitimlerini tamamladıklarına dair belgelerini ibraz etmeleri ve MEBBİS'te ilgili modülde öğrenim durumlarının güncellenmesi kaydıyla sınavdan muaf tutulabilecek.

Uzman öğretmenlik sınav başvuru ücreti ne kadar?

Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı'na başvuruda bulunacak adaylardan herhangi bir sınav ücreti alınmayacak.

Uzman öğretmenlik sınavı ne zaman?

Başvuruları 26 Eylül ile 3 Ekim tarihleri arasında alınacak olan Uzman ve Başöğretmenlik yazılı sınavı 19 Kasım 2022'de gerçekleştirilcek. Sınav sonuçlarının ise 12 Aralık tarihinde duyurulması bekleniyor.

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