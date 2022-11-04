Uzman öğretmen başvurusu 5 yıl mı? 5 yılı dolduranlar uzman öğretmen olabilir mi? Uzman öğretmen şartı 5 yıla mı indirildi? MEB bünyesinde görev alan öğretmenler 10 yılı aşan görev süresi sonrasında uzman öğretmenlik eğitimlerine ve sınavına başvurabiliyor. Daha önce bu sürenin 5 yıla indirilmesi talebi öğretmenlerden ve eğitimcilerden gelmişti. Bakan Özer konuya dair son yaptığı açıklamada uzman öğretmen başvuru şartının 10 yıldan 5 yıla indirileceğini duyurdu. Peki görevde 5-6-7-8-9 senesini geride bırakanlar uzman öğretmen başvurusu yapabilir mi? Uzman öğretmen şartı 5 yıl mı oldu?

Uzman öğretmen başvurusu 5 yıl mı? 5 yılı dolduranlar uzman öğretmen olabilir mi? Uzman öğretmen şartı 5 yıla mı indirildi? MEB bünyesinde görev alan öğretmenler 10 yılı aşan görev süresi sonrasında uzman öğretmenlik eğitimlerine ve sınavına başvurabiliyor. Daha önce bu sürenin 5 yıla indirilmesi talebi öğretmenlerden ve eğitimcilerden gelmişti. Bakan Özer konuya dair son yaptığı açıklamada uzman öğretmen başvuru şartının 10 yıldan 5 yıla indirileceğini duyurdu. Peki görevde 5-6-7-8-9 senesini geride bırakanlar uzman öğretmen başvurusu yapabilir mi? Uzman öğretmen şartı 5 yıl mı oldu?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Kocaeli'de düzenlenen 2022-2023 Yılı Eğitim Öğretim Toplantısı'nda öğretmenleri sevindiren açıklamalarda bulundu. Bir süredir Öğretmenlik Meslek Kanunu ve uzman öğretmen-başöğretmen sınavları ile ilgili tartışmalar devam ediyordu. ÖMK'da değişiklik yapılmasını teklif eden eğitim sendikaları çağrıarına yanıt alamadıkları gerekçesiyle geçtiğimiz günlerde derslere girmeme grevi yapmıştı. Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı'na sayılı günler kala Bakan Özer sınava başvuru şartının 10 yıldan 5 yıla ineceği sinyalini verdi.

Uzman öğretmen başvurusu 5 yıl mı?

Milli Eğtiim Bakanı Mahmut Özer açıklamasında uzman öğretmen ve başöğretmen sınavlarıyla ilgili değişiklikler yapıllabileceğini açıkladı. Özer açıkamasında şunları dile getirdi: Sınavlar bitip süreçler tamamlandıktan sonra 2-3 iyileştirme yapacağız. Bir tanesi kıdemli öğretmenlerimizle ilgili. Yıl tam netleşmedi, 20 veya 25-30, tam net değil, yıla sahip olan öğretmenlerimiz uzman öğretmen olduktan sonra 10 yıl daha başöğretmen olarak beklemesinler diye o şartı kaldıracağız. İkincisi eğer eğitim alanında veya atandığı alanda tezli yüksek lisans yapmışsa 10 yıl beklenen uzman öğretmenlikteki bekleme şartını 5 yıla düşüreceğiz. Eğer eğitim alanında, yine atandığı alanda doktora yapmışsa doğrudan başöğretmenliğe başvurma hakkı getireceğiz."

5 yılı dolduranlar uzman öğretmen olabilir mi?

Bakan Özer'in açıklamasına göre öğretmenlik mesleğinde tezli yüksek lisans yapamış olanlar için bekleme süresi 10 yıldan 5 yıla inecek. Tezli yüksek lisans şartını taşımayanlar için başvuru süresi yine 10 yıl olarak kalacak.

Uzman öğretmen şartı 5 yıla mı indirildi?

Uzman öğretmen sınavlarına başvuru süresinin 5 yıla indirileceği iddiaları öğretmenleri heyecanlandırdı. Ancak o süre sadece tezli yüksek lisans yapan öğretmeneler için geçerli olacak. Şu anda henüz alınmış net bir karar yok. İlerleyen günlerde konuya dair çalışmaların netleşmesi bekleniyor.

Uzman öğretmenlik sınavı ne zaman?

MEB uzman öğretmenlik sınavı 19 Kasım günü yapılacak. Sınava yüz binlerce öğretmenin katılması bekleniyor. Sınav sonuçları ise 12 Aralık 2022 tarihinde duyurulacak.

Uzman öğretmenlik başvuru şartları

Uzman öğretmen unvanı için yapılacak yazılı sınava başvuruda bulunacak öğretmenlerde;

a) Yazılı sınav başvuru tarihinin son günü itibarıyla aday öğretmenlik dâhil öğretmenlikte en az on yıl hizmeti bulunmak,

b) Öğretmen olarak görev yapıyor olmak,

c) Kademe ilerlemesinin durdurulması cezası bulunmamak,

ç) Öğretmenlerin mesleki gelişimlerine yönelik hazırlanan en az 180 saatlik Uzman Öğretmenlik Eğitim Programını tamamlamış olmak,

d) Uzman Öğretmenlik Mesleki Gelişim Çalışmalarını tamamlamış olmak, şartları aranacaktır.

Başöğretmen unvanı için yapılacak yazılı sınava başvuruda bulunacak uzman öğretmenlerde;

a) Yazılı sınav başvuru tarihinin son günü itibarıyla uzman öğretmenlikte en az on yıl hizmeti bulunmak,

b) Uzman öğretmen olarak görev yapıyor olmak,

c) Kademe ilerlemesinin durdurulması cezası bulunmamak,

ç) Uzman öğretmenlerin mesleki gelişimlerine yönelik hazırlanan en az 240 saatlik Başöğretmenlik Eğitim Programını tamamlamış olmak,

d) Başöğretmenlik Mesleki Gelişim Çalışmalarını tamamlamış olmak, şartları aranacaktır. Yazılı sınava başvuru şartlarını taşıyanlardan eğitim kurumu müdürü, müdür başyardımcısı ve müdür yardımcısı olarak görev yapmakta olanlar ile aylıksız izinde bulunanlar dâhil olmak üzere, ilgili mevzuat uyarınca verilen izinleri kullanmakta olanlar da başvuru yapabilecektir.

e) Kademe ilerlemesinin durdurulması cezası almış olanlar, cezaları özlük dosyasından silindikten sonra uzman öğretmen veya başöğretmen unvanı için başvuruda bulunabilecektir. Özel öğretim kurumlarında görev yapan öğretmenler/uzman öğretmenler ile Bakanlığımız dışındaki kamu kurumlarında görev yapan öğretmenler/uzman öğretmenler de söz konusu yazılı sınava aranan şartları taşımaları kaydıyla başvuruda bulunabilecektir.

f) Başvuruda bulunacakların şartları taşıyıp taşımadıkları özel öğretim kurumlarında görev yapan öğretmenler/uzman öğretmenler bakımından Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğünce; diğer kamu kurumlarında görev yapan öğretmenler/uzman öğretmenler bakımından ise görev yaptıkları kurumlarca belirlenerek şartları taşıyanların listesi 26 Eylül 2022-03 Ekim 2022 tarihleri arasında Genel Müdürlüğe/Bakanlığa gönderilecektir.