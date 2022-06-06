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Okullar ne zaman kapanıyor? MEB 2022 2. dönem ne zaman bitecek? Karneler ne zaman verilecek?

Okullar ne zaman kapanıyor? MEB 2022 2. dönem ne zaman bitecek? Velilerin sıklıkla araştırdığı okulların tatil tarihi MEB tarafından açıklandı. Karneler ne zaman verilecek? İşte merak edilen detaylar...

29 Dakika Önce
2022-06-06 14:45:38
Okullar ne zaman kapanıyor? MEB 2022 2. dönem ne zaman bitecek? Karneler ne zaman verilecek?

MEB 2022 2. dönem ne zaman bitecek? Velilerin sıklıkla araştırdığı okulların tatil tarihi MEB tarafından açıklandı. Karneler ne zaman verilecek? İşte merak edilen detaylar...

Okullar ne zaman kapanıyor?

2021-2022 eğitim öğretim yılının ikinci dönemi 7 Şubat Pazartesi günü başlamıştı. Ara tatilin ardından öğrenciler 3 aylık tatili bekliyorlardı.

MEB takvimine göre 2. dönem 17 Haziran Cuma günü sona erecek ve yaz tatili başlayacak.

Okullar ne zaman açılacak?

2022-2023 eğitim öğretim yılı ise 12 Eylül Pazartesi günü başlayacak.

Okullar ne zaman açılır 2023? Yeni eğitim öğretim yılı ne zaman başlayacak? 2022 ve 2023 eğitim öğretim yılı ne zaman başlıyor?
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