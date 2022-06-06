Okullar ne zaman kapanıyor? MEB 2022 2. dönem ne zaman bitecek? Karneler ne zaman verilecek?

Okullar ne zaman kapanıyor? MEB 2022 2. dönem ne zaman bitecek? Velilerin sıklıkla araştırdığı okulların tatil tarihi MEB tarafından açıklandı. Karneler ne zaman verilecek? İşte merak edilen detaylar...