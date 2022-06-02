Okullar ne zaman açılır 2023? Yeni eğitim öğretim yılı ne zaman başlayacak? 2022 ve 2023 eğitim öğretim yılı ne zaman başlıyor?

Okullar ne zaman açılır 2023? Velilerin sıklıkla araştırdığı yeni eğitim öğretim yılının detaylarını MEB açıkladı. Yeni eğitim öğretim yılı ne zaman başlayacak? 2022 ve 2023 eğitim öğretim yılı ne zaman başlıyor? İşte detaylar...

Velilerin sıklıkla araştırdığı yeni eğitim öğretim yılının detaylarını MEB açıkladı. Yeni eğitim öğretim yılı ne zaman başlayacak? 2022 ve 2023 eğitim öğretim yılı ne zaman başlıyor? İşte detaylar...

Okullar ne zaman açılır?

2022-2023 Eğitim ve öğretim yılı, 12 Eylül 2022 Pazartesi günü başlayacak. Ancak eğitim öğretim yılı takvimi henüz açıklanmadı.

2021-2022 eğitim öğretim yılı ne zaman bitecek?

2021-2022 eğitim öğretim yılı ikinci dönemi 07 Şubat 2022 Pazartesi günü başladı ve 17 Haziran 2022 Cuma günü sona erdi. 3 aylık tatile girecek olan öğrenciler 11-15 Nisan arasında da tatile girmişlerdi. .