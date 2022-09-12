Lisede en kolay seçmeli ders hangisi? Lise 9. sınıf, 10. sınıf, 11. sınıf ve 12.sınıf seçmeli dersler hangileri? 2022-2023 eğitim öğretim yılı tüm kademelerde 12 Eylül Pazartesi gününden itibaren başladı. Öğrenciler yeni eğitim yılının başlangıcında hangi seçmeli dersleri seçeceklerine karar vermeye çalışıyor. Kimi öğrenci dersin kolaylığına göre seçmeli dersi seçiyor. Ancak uzmanlara göre seçmeli dersler öğrencilerin ilgi ve alakasına göre seçilmeli.

Lisede en kolay seçmeli ders hangisi? Lise 9. sınıf, 10. sınıf, 11. sınıf ve 12.sınıf seçmeli dersler hangileri? 2022-2023 eğitim öğretim yılı tüm kademelerde 12 Eylül Pazartesi gününden itibaren başladı. Öğrenciler yeni eğitim yılının başlangıcında hangi seçmeli dersleri seçeceklerine karar vermeye çalışıyor. Kimi öğrenci dersin kolaylığına göre seçmeli dersi seçiyor. Ancak uzmanlara göre seçmeli dersler öğrencilerin ilgi ve alakasına göre seçilmeli.

Lise seçmeli dersler pek çok öğrenci tarafından araştırılmaya başlandı. Lisede öğrenciler onlarca seçmeli derslerden istediğini seçebilecek. Seçmeli dersler okuldan okula değiiiklik gösterebiliyor. 2022-2023 eğitim öğretim yılının başlamasıyla lise öğrencileri ve veliler hangi dersi seçeceklerini araştırmaya başladı.

Lisede en kolay seçmeli ders hangisi?

Lisede öğrenciler kendilerine uygun olduğunu düşündükleri dersleri seçmeli ders olarak seçiyor. Ancak bazı öğrenciler de derslerin zorluğu ve kolaylığına göre seçim yapıyor. Eğitimciler seçmeli ders konusunda öüğrencileri uyarıyor. Seçmeli dersler öğrencilerin becerilerini ortaya çıkarmaya yardımcı oluyor. Bu açıdan bakıldığında zorluk ve kolaylığa göre değil kendi isteklerine göre ders seçmek büyük önem taşıyor.

Lise 9. sınıf, 10. sınıf, 11. sınıf ve 12.sınıf seçmeli dersler hangileri?

SEÇMELİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI (2)

DİKSİYON VE HİTABET (1)

OSMANLI TÜRKÇESİ (3)

TEMEL MATEMATİK (2)

SEÇMELİ MATEMATİK (2)

SEÇMELİ FİZİK (2)

SEÇMELİ KİMYA (2)

SEÇMELİ BİYOLOJİ (2)

ASTRONOMİ VE UZAY BİLİMLERİ (1)

MATEMATİK TARİHİ VE UYGULAMALARI (3)

FEN BİLİMLERİ TARİHİ VE UYGULAMALARI (3)

SEÇMELİ TARİH (1)

TÜRK KÜLTÜR VE MEDENİYET TARİHİ (1)

İSLAM KÜLTÜR VE MEDENİYETİ (1)

İSLAM BİLİM TARİHİ (1)

ÇAĞDAŞ TÜRK VE DÜNYA TARİHİ (1)

SEÇMELİ COĞRAFYA (2)

PSİKOLOJİ (1)

SOSYOLOJİ (1)

MANTIK (1)

BİLGİ KURAMI (1)

DEMOKRASİ VE İNSAN HAKLARI (1)

İŞLETME (1)

EKONOMİ (1)

GİRİŞİMCİLİK (1)

YÖNETİM BİLİMİ (1)

ULUSLARARASI İLİŞKİLER (1)

KUR'AN-I KERİM (4)

PEYGAMBERİMİZİN HAYATI (4)

TEMEL DİNÎ BİLGİLER (2)

SEÇMELİ BİRİNCİ YABANCI DİL (4)

SEÇMELİ İKİNCİ YABANCI DİL (4)

YABANCI DİLLER EDEBİYATI (4)

SEÇMELİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR (4)

SOSYAL ETKİNLİK (4)

SEÇMELİ GÖRSEL SANATLAR (4)

SEÇMELİ MÜZİK (4)

SANAT TARİHİ (1)

BİLGİSAYAR BİLİMİ (2)

PROJE HAZIRLAMA (1)

KUR'AN-I KERİM (*)

MESLEKİ ARAPÇA (*)

TEMEL DİNİ BİLGİLER

SİYER

FIKIH

TEFSİR

DİNLER TARİHİ (*)

HADİS

AKAİD

KELAM

HİTABET VE MESLEKİ UYGULAMA

İSLAM KÜLTÜR VE MEDENİYETİ

Lisede en çok hangi seçmeli dersler seçiliyor?

Tüm lise türlerinde okuyan ve sayıları 6 milyonu bulan öğrencilerin de seçebileceği toplam 1013 farklı ders bulunuyor.

Bu yıl liselilerden en çok talep gören, 1 milyon 761 bin 762 öğrencinin seçtiği sosyal etkinlik dersi oldu. Matematik dersi, liselerde 1 milyon 373 bin 915 öğrencinin tercihiyle ikinci sırada yer aldı.

Liseli öğrenciler de birden fazla tercihte bulunabildi. Liseli öğrencilerin en çok tercih ettiği ilk 10 ders, sosyal etkinlik ve matematiğin ardından sırasıyla coğrafya, Türk Dili ve Edebiyatı, biyoloji, fizik, kimya, temel dini bilgiler, Peygamberimizin hayatı, temel matematik dersleri oldu.

Psikoloji, hukuk, atletizm, astronomi ve uzay bilimleri gibi dersler de liseli öğrencilerin ilgili gösterdiği diğer alanlar olarak sıralandı.