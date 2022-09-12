Ortaokul seçmeli ders dilekçesi İNDİR | 5. sınıf, 6. Sınıf, 7. Sınıf, 8. Sınıf seçmeli ders dilekçe örneği İndir | 2022-2023 eğitim öğretim yılı 12 Eylül'de ilk ders zilinin çalmasıyla başladı. İlkokullarda, ortaokullarda ve liselerde derslere başlayan öğrenciler hangi seçmeli dersi seçeceklerini düşünmeye başladı. Ortaokulda seçmeli derslerine karar verenler dilekçe ile bunu okullarına bildirebilecek. Peki ortaokul seçmeli ders dilekçesi nasıl yazılır? İşte ortaokul 5. sınıf, 6. Sınıf, 7. Sınıf, 8. Sınıf seçmeli ders dilekçe örneği ve dilekçe indir seçeneği...

Ortaokul seçmeli ders dilekçesi İNDİR | 5. sınıf, 6. Sınıf, 7. Sınıf, 8. Sınıf seçmeli ders dilekçe örneği İndir | 2022-2023 eğitim öğretim yılı 12 Eylül'de ilk ders zilinin çalmasıyla başladı. İlkokullarda, ortaokullarda ve liselerde derslere başlayan öğrenciler hangi seçmeli dersi seçeceklerini düşünmeye başladı. Ortaokulda seçmeli derslerine karar verenler dilekçe ile bunu okullarına bildirebilecek. Peki ortaokul seçmeli ders dilekçesi nasıl yazılır? İşte ortaokul 5. sınıf, 6. Sınıf, 7. Sınıf, 8. Sınıf seçmeli ders dilekçe örneği ve dilekçe indir seçeneği...

Okullarda ilgili alanda yeterli sayıda öğretmenin bulunmadığı derslerin seçilmesi hâlinde öncelikle diğer okullardan maaş/ek ders karşılığı görevlendirmeler yoluyla öğretmen temin edilecek, bunun da mümkün olmadığı hâllerde ücretli öğretmen görevlendirilmek suretiyle bu dersler açılıp okutulabilecektir.

Ortaokul seçmeli ders dilekçesi İNDİR

Seçmeli derslerini kafasında belirleyen öğrenciler ve veliler bazen dilekçe örneği araştırması yapyıor. Haberimizin detayında ortaokul seçmeli ders dilekçesi indir sçeneğine ulaşabilirsiniz.

seçmeli_ders_dilekçe_Ortaokul

Yaşayan Diller ve Lehçeler (5, 6, 7 ve 8. sınıflar) dersi kapsamında okutulan;

- Adığece (Kiril Alfabesine göre),

- Adığece (Latin Alfabesine göre),

- Abazaca,

- Kurmancca,

- Zazaca,

- Lazca,

- Gürcüce,

- Boşnakça,

- Arnavutça

dersleri ilgi (a) ve (b) Çizelge'lerde açık bir şekilde yer almadığından öğrencilerimiz ve velilerimize söz konusu derslere yönelik bilgilendirme yapılacaktır.

8. İlgi (a) ve (b) Çizelge'de yer alan "Yabancı Dil (Bakanlar Kurulu Kararıyla Kabul Edilen Diller)" kapsamında örgün eğitim kurumlarında söz konusu yabancı diller okul müdürlüklerinin imkân ve şartları kapsamında, kendileri tarafından hazırlanıp Bakanlığımız tarafından onaylanacak öğretim programları doğrultusunda okutulabilecektir.

9. İlgi (a) ve (b) Çizelge'lerin "Seçmeli Dersler" bölümünde yer alan;

a) "Spor ve Fiziki Etkinlikler" dersine ait Öğretim Programı

-Basketbol,

-Atletizm,

-Okçuluk,

-Yüzme,

-Bisiklet,

-Tenis

b) "Görsel Sanatlar" dersine ait Öğretim Programı

-Resim,

-Grafik Tasarım,

-Seramik,

-Ebru,

-Tezhip,

-Minyatür

c) "Müzik" dersine ait Öğretim Programı

-Genel Müzik Eğitimi,

-Bağlama (Saz),

-Gitar,

-Keman,

-Piyano,

-Ut,

-Türk Halk Müziği Koro

şeklinde modül olarak hazırlanmış olup e-okulda da öğrencilerimize seçmeli ders seçeneği olarak sunulmuştur.

10. Öğrencilerimizin ilgi ve yetenekleri, okulun fiziki durumu, insan kaynağı vb. dikkate alınarak öğretim programının içeriğine uygun olarak okul müdürlüklerince belirlenen farklı spor (futbol, voleybol vb.) ve sanat alanlarındaki çalışmalar e-okulda ilgili bölümde yer alan "DİĞER" seçeneğiyle belirtilerek öğrencilerin seçmesi sağlanabilecektir.

11. Ortaokul 5. sınıflarda ilgi (a) Çizelge'nin 7 nci maddesi ve imam hatip ortaokullarının 5. sınıflarında ilgi (b) Çizelge'nin 4 üncü maddesi gereğince 2021-2022 eğitim öğretim yılında yabancı dil ağırlıklı uygulama yapmak isteyen okullarda ilgili maddede belirtilen zorunlu ve seçmeli ders saatleri dikkate alınarak öğrencilerin ders seçimi ve kitap ihtiyacı belirlenecektir. .