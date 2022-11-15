KYK burs başvurusu yapma | GSB Burs başvurusu nereden, nasıl yapılır? 2022-2023 KYK bursu ne kadar?

KYK burs başvurusu yapma | 2022-2023 eğitim öğretim yılında yüz binlerce kişi daha üniversiteli oldu. YKS yerleştirme sonuçlarının ardından öğrenciler ekonomik açıdan daha rahat eğitim görmek için KYK burs başvurularının başlamasını bekliyordu. Beklenen duyuru Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'ndan geldi. KYK burs ve kredi başvurusu 15 Kasım'da başladı ve 17 Kasım'a kadar devam edecek. Peki GSB Burs başvurusu nereden, nasıl yapılır? 2022-2023 KYK bursu ne kadar? KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak?

Üniversite öğrencilerinin beklediği haber sonunda geldi. Aylardır öğrenciler KYK burs ve kredi başvuru sürecinin başlamasını bekliyordu. Kasım ayının ortasına gelindiğinde burs ve kredi başvuru ekranının açıldığı belirtildi. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu tarafından yapılan duyuruda GSB burs ve kredi başvurularının bugünden itibaren başladığı açıklandı. Bakan Kasapoğlu sosyal medaydan yaptığı paylaışmda "Öğrenci arkadaşlarım, GSB Burs ve Öğrenim Kredisi başvuruları başladı. 17 Kasım Perşembe günü saat 23.59'a kadar başvurularınızı http://turkiye.gov.tr'den yapabilirsiniz." dedi.

GSB Burs başvurusu nereden, nasıl yapılır?

KYK burs başvuruları internet üzerinden yapılıyor. E-devlet üzerinden kişisel TC kimlik numarası ve şifre ile sisteme giriş yapanlar başvurularını kolayca tamamlayabilirler. Başvuru sırasında bilgilerin eksiksiz ve hatasız girilmesi oldukça önemlidir. e-Devlet şifresi olmayan öğrencilerin PTT şubelerine giderek mutlaka e-devlet şifresi almaları veya diğer e-devlet giriş yöntemlerinden birine (internet bankacılığı, e-imza, mobil imza, T.C. kimlik kartı) sahip olmaları gerekmektedir.

KYK burs başvurusu yapma ekranı

Burs başvuları yapıldıktan sonra gelen başvurulardaki bilgiler eşleştiriliyor. Hatalı bilgi verenlerin başvuruları iptal edilebilir. Ekonomik duruma göre başvuru yapanlar arasında bütçe durumuna göre belirlenen sayıda öğrenciye burs verilmektedir.

2022-2023 KYK bursu ne kadar?

KYK burs aylık ücretinin 850 TL olduğuaçıklandı. Yüksek Lisans ise 1.750 oldu. Ayrıca doktora öğrencilerine de 2.500 TL burs verilyor.

KYK bursları ne zaman yatar?

Yüz binlerce kişi başvurunun ardından ilk KYK taksitlerinin ne zaman yatacağı sorusuna yanıt arıyor. KYK bursları her ayın 6. ve 10. günleri arasında TC kimlik numarası son rakamına göre yatar.

KYK kredi alanlar KYK bursuna başvurabilir mi?

KYK kredisi alan öğrenciler KYK burs başvurusu yapamazalar. KYK kredisi alanlara KYK bursu çıkmaz. KYK bursu alanların durumunda değişiklik olması durumunda KYK kredileri bursa çevrilir. KYK kredisi alanlar KYK burusuna başvuramaz. Burs/Kredi Yönetmeliği'ne göre burs alan öğrenciye kredi; kredi alan öğrenciye ise burs ödemesi yapılamaz.

İkinci öğretim öğrencileri burs/kredi alabilir mi?

Bakanlığımıza burs/kredi almak üzere müracaatta bulunan ikinci öğretim öğrencileri de yapılan değerlendirme neticesinde durumlarının burs/kredi almasına uygun bulunması halinde burs/kredi alabilmektedir.

Açık öğretim ve uzaktan eğitim öğrencileri burs/kredi alabilir mi?

Yalnızca örgün öğretim öğrencilerine kredi/burs verilmektedir.

KYK burslarına kimler başvurabilir?

+ Ön lisans öğrencileri,

+ Lisans öğrencileri,

+ İki yıllık okullardan mezun olup, dört yıllık okulların üçüncü sınıfına dikey geçiş sınavı ile ara vermeden kayıt yapan öğrenciler, ( intibak veya hazırlık sınıfında burs verilmez.

+ Yüksek Lisans (Master ve Doktora) öğrencileri,(hazırlık sınıfında burs verilmez)

+ ÖSYM sınav sonucunda ham puan bazında belirlenen puan türünde ilk 100'e giren öğrenciler,

+ Kurum Kuruluş Kanunu gereği, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen, kıstaslara göre Amatör milli sporcu olan öğrenciler, burstan yararlanabilmektedir.

Not: Bir öğrenci aynı anda, hem burs hem de öğrenim kredisi alamaz.