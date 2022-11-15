KYK burs başvuru ekranı | KYK bursuna nasıl, nereden başvuru yapılır? Yüz binlerce üniversite öğrencisinin merakla beklediği KYK burs başvuruları nihayet başladı. KYK burs ve kredi başvuru işlemleri için ekran bugün açıldı. Duyuru Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'ndan geldi. Kasapoğlu GSB Burs ve Öğrenim Kredisi başvurularının başladığını açıkladı. Peki KYK burs başvurusu nasıl yapılır? KYK bursu ne kadar?

KYK burs başvuru ekranı | KYK bursuna nasıl, nereden başvuru yapılır? Yüz binlerce üniversite öğrencisinin merakla beklediği KYK burs başvuruları nihayet başladı. KYK burs ve kredi başvuru işlemleri için ekran bugün açıldı. Duyuru Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'ndan geldi. Kasapoğlu GSB Burs ve Öğrenim Kredisi başvurularının başladığını açıkladı. Peki KYK burs başvurusu nasıl yapılır? KYK bursu ne kadar?

Yüz binlerce üniversite öğrencisi sabırsılıkla KYK bursları başvurularının başlamasını bekliyordu. Beklenen açıklama 15 Kasım sabahı Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'ndan geldi. Kasapoğlu yaptığı açıklamada KYK burs ve kredi başvuru ekranının açıldığını belirtti. Başvuru yapmak isteyenler aşağıdaki bağlantıya tıklarak burs ve kredi başvurusunu yapabilir.

KYK burslarının başvuru süreci sadece 2 gün. Burs ve kredilere başvurmak isteuyenler ellerini çabuk tutmalı. Başvurular 15 Kasım'da başladı 17 Kasım'a kadar sürecek.

KYK burs başvurusu başladı mı?

KTK burs başvuruları 15 Kasım'da başladı. Burs alarak eğitimlerini ekonomik açıdan daha rahat idame ettirmek isteyen öğrencilerin beklediği gelişme sonunda duyuruldu. Geçtiğimiz sene KYK burs başvuruları 5 Kasım'da başlamış ve 10 Kasım'da sona ermişti. Bu sene ise burs ve kredi başvuruları 15 Kasım'da başladı.

KYK bursuna nasıl, nereden başvuru yapılır?

KYK burs başvuruları online yapılabiliyor. E-devlet üzerinden burs başvuruları sayfasına giriş yaparak başvurunuzu tamamlayabilirsiniz. Aynı sayfa üzerienden kredi başvurusu da yapılabiliyor.

Kimler KYK öğrenim kredisi alınır?

Ön lisans öğrencileri,

Lisans öğrencileri,

İki yıllık okullardan mezun olup, dört yıllık okullara dikey geçiş sınavı ile kayıt yaptıran öğrencilere (intibak sınıfında öğrenim kredisi verilmez),

Yüksek lisans (Master ve Doktora) öğrencileri, öğrenim kredisinden yararlanabilirler.

Not: Bir öğrenci aynı anda, hem burs hem de öğrenim kredisi alamaz.

Burs/kredi başvuruları ayrı ayrı mı yapılmaktadır?

Burs/kredi başvuruları internet ortamında aynı başvuru sayfası üzerinden birlikte alınmaktadır. .