KPSS sınavdan kaç dakika sonra çıkılır? ÖSYM KPSS Giriş Belgesi nasıl alınır?

KPSS sınavdan kaç dakika sonra çıkılır? Milyonların ter döktüğü KPSS'nin kurallarına riayet edilmeli. Sınav yerine belirlenen saatte girilmeli ve belirlenen saatler arasında çıkış yapmalısınız. Giriş belgesi ve kimlik gibi istenen dökümanların yanınızda olması gerekir. Peki ama ÖSYM KPSS Giriş Belgesi nasıl alınır? Hangi belgeler hazır edilmelidir? KPSS kaç dakika sürer ve hangi dakikalarda çıkmak yasaktır? İşte merak edilen KPSS detayları...

Milyonların ter döktüğü KPSS'nin kurallarına riayet edilmeli. Sınav yerine belirlenen saatte girilmeli ve belirlenen saatler arasında çıkış yapmalısınız. Giriş belgesi ve kimlik gibi istenen dökümanların yanınızda olması gerekir. Peki ama ÖSYM KPSS Giriş Belgesi nasıl alınır? Hangi belgeler hazır edilmelidir? KPSS kaç dakika sürer ve hangi dakikalarda çıkmak yasaktır? İşte merak edilen KPSS detayları...

KPSS sınavdan kaç dakika sonra çıkılır?

KPSS sınav süresi için ÖSYM kılavuzunda;

"Cevaplama işlemini erken tamamlamış olsalar bile, adaylar sınavın ilk 90 dakikası ve son 15 dakikası içinde sınav salonundan dışarı çıkarılmayacaktır. Ayrıca sınav süresince adayların tuvalet vb. ihtiyaçlarını gidermek için sınav salonundan çıkmaları kesinlikle yasaktır. Sınav salonundan her ne sebeple olursa olsun dışarı çıkan bir aday tekrar sınav salonuna alınmayacaktır." sözleri yer alıyor.

ÖSYM KPSS Giriş Belgesi nasıl alınır?

KPSS sınav giriş belgeleri, ÖSYM'nin AİS sayfası üzerinden görüntülenebiliyor.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren KPSS Lisans sınavı giriş belgesini, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebilecek. Sisteme giriş yaptıktan sonra sınav giriş belgesini çıktı olarak alabilirsiniz.

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KPSS kimlik kontrolü ne zaman yapılır?

Kimlik kontrolleri ve salona yerleştirme işlemlerinin zamanında yapılabilmesi için adayların sınavın başlamasından yarım saat önce sınava girecekleri salonun kapısında hazır bulunmaları zorunludur. Adayların oturacakları yerleri saptamak, gerekirse sınav sırasında bir adayın yerini değiştirmek yetkisi salon başkanına aittir. Soru kitapçıkları dağıtıldıktan sonra gelen adaylar sınava alınmayacaklardır.