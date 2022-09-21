KPSS sınav görevli ücreti yattı mı? 2022 öğretmen KPSS sınav parası yattı mı? Daha önce soruların sızdırıldığı iddiaları üzerine başlatılan soruşturma sonrası iptal edilen KPSS sınavları 18 Eylül'de yeniden yapıldı. Genel Kültür-Genel Yetenek ve Eğitim Bilimleri oturumlarına yüz binlerce aday katıldı. Öğretmenler ve kamu personelleri de sınavda görevli oldu. 2022 KPSS sınavının ardından sınav görevli ücretlerinin ne zaman yatacağı merak ediliyordu.

KPSS sınav görevli ücreti yattı mı? 2022 öğretmen KPSS sınav parası yattı mı? Daha önce soruların sızdırıldığı iddiaları üzerine başlatılan soruşturma sonrası iptal edilen KPSS sınavları 18 Eylül'de yeniden yapıldı. Genel Kültür-Genel Yetenek ve Eğitim Bilimleri oturumlarına yüz binlerce aday katıldı. Öğretmenler ve kamu personelleri de sınavda görevli oldu. 2022 KPSS sınavının ardından sınav görevli ücretlerinin ne zaman yatacağı merak ediliyordu.

KPSS sınavında ortaya atılan bazı iddialar üzerine soruşturma başlatılmış ÖSYM Başkanı görevden alınmıştı. Yaşanan gelişmelerin ardından 31 Temmuz'da yapılan KPSS sınavının iptal edilmesine karar verilmişti. 2022 KPSS sınavı yeni belirlenen takvim doğrultusunda 18 Eylül Pazar günü yapıldı. KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri oturumlarında ter döken adaylar sonuçların açıklanmasını beklemeye başladı.

KPSS sınav görevli ücreti yattı mı?

2022 KPSS sınavında on binlerce öğretmen de sınav görevlisi olarak yer aldı. 18 Eylül'de KPSS oturumlarında sınav görevlisi olarak yer alan kamu personelleri sınav görevli ücretlerinin ne zaman yatacağını merak ediyor. KPSS sınav görevli ücretleri 3 ile 7 gün içinde öğretemenlerin hesabına yatacaktır.

2022 öğretmen KPSS sınav parası yattı mı?

18 Eylül'de Genel Yetenek-Genel Kültür sınavında gözetmen olan öğretmenlere en geç 23 Eylül tarihine kadar sınav görevli ücretlerinin yatırılması bekleniyor.

ÖSYM sınav görevli ücretlerine zam mı geldi?

ÖSYM'den gelen son açıklama öğretmenleri sevindirdi. ÖSYM açıklamasında "2022 yılının ilk altı ayı (Ocak-Haziran dönemi) için 2022 Ocak ayında belirlenen görevli ücretleri, 1 Ocak 2022'den bu zamana kadar gerçekleştirilen YKS dahil tüm sınavlarda (19 sınav) görev alan sınav görevlilerimize aynı tutarlar üzerinden ödenmiştir. 2022 yılı ikinci altı ayı (Temmuz-Aralık dönemi) için görevli ücretleri güncellenecek ve belirlenecek görevli ücretleri 1 Temmuz'dan itibaren yılsonuna kadar uygulanacak sınavlarda geçerli olacaktır. Tüm sınav görevlilerimize katkıları ve emekleri için teşekkür ederiz." denildi.

ÖSYM sınav görevli ücreti ne kadar?

ÖSYM Sınav Görevli ücreti Gözetmen: 300 TL

ÖSYM Sınav Görevli ücreti Yedek Gözetmen: 263 TL

ÖSYM Sınav Görevli ücreti Yardımcı Engelli Gözetmen: 427TL

ÖSYM Sınav Görevli ücreti Salon Başkanı: 340 TL

ÖSYM Sınav Görevli ücreti Bina Sınav Sorumlusu: 625 TL

ÖSYM Yardımcısı Sınav Görevli ücreti Bina Sınav Sorumlusu: 426 TL

ÖSYM Sınav Görevli ücreti Bina Yöneticisi: 426 TL

ÖSYM Sınav Görevli ücreti Bina Yöneticisi Yardımcısı: 350 TL