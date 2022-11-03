KPSS atama en düşük-en büyük (Taban-Tavan) puanları | 2022 KPSS önlisans atanmak için kaç puan gerekir? 2 yıllık KPSS kaç puanla yerleşilir? Yüz binlerce ön lisans mezununın katıldığı KPSS sınavı 9 Ekim'de yapıldı. Aradan geçen haftaların ardından KPSS ön lisans sonuçları açıklandı. KPSS puanlarını alanlar kendi puanlarına göre atanıp atanamayacaklarını merak edip araştırmaya başladı. KPSS 2022 taban puanları ne kadar sorusu pek çok kişi tarafından sorulmaya başlandı.

2022 Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) önlisans otuırumunda terd döken yüz binlerce kişi sonuçların açıklanmasıyla rahat bir nefes aldı. Adayların önünde şimdi ise tercih maratonu var. KPSS 2022 ön lisans kadroarı için tercih yapacak olan adaylar kendi puanlarıyla atanıp atanamaycaklarını merak ediyor. KPSS atama en düşük-en büyük (Taban-Tavan) puanları belli oldu mu? 2022 KPSS önlisans atanmak için kaç puan gerekir? 2 yıllık KPSS kaç puanla yerleşilir? soruları binlerce kişi tarafından sorulmaya başlandı.

KPSS atama en düşük-en büyük (Taban-Tavan) puanları

KPSS önlisans 2022 sınav sonuçları ÖSYM tarafından açıklandı. Adaylar, sınav sonuçlarını, ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile öğrenebilecek. Sonuçların ardından adaylar yerleştirme takvimlerine göer tercih yapacak. Henüz 2022 KPSS önlisans atama taban puanları belli olmadı. Tercih yapacak olan adaylar 2021 KPSS taban puanlarına göz gezdirmesinde büyük fayda var.

KPSS 2021 Önlisans Taban Puanları

2022 KPSS önlisans atanmak için kaç puan gerekir?

KPSS önlisans atamalarında her bölümün ve atama yapılacak her alanın yerleşme puanları farklı oluyor. Buna göre kendi bölğmünüzde atama alanınızdaki puanlara dikkat etmenizde büyük fayda var. Ayrıca tercih yapılacak kurumda ayrılan kontenjan sayısı da atama puanlarını etkiliyor. Kimi kadrolarda 65 puan ile yerleşilemezken kadronun oldukça fazla olduğu alanlara 65 puanla memur olarak atanılabilir.

KPSS sınavlarında 50-55 arası bir puan alanlar memur alımı başvurusu yapabilirler. Bazı alımlarda baraj uygulaması 55 puandır. 55 puan alarak belediye memur alımları başvurusu yapılabilir. Ancak KPSS puan şartı değişiklik gösterebiliyor. Ayrıca jandarma sivil memur alımı için de başvuru yapılabilir.

KPSS önlisans sonuçlarında 80 puan atamalarda sınırda sayılabilir bir puandır. 80 puan ile iyi bir tercih stratejisi belirlenerek tercih yapılmalıdır.

KPSS Önlisans sonuç sorugulama Ekranı