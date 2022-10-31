2022 KPSS 2 yıllık (ön lisans) sonuçları SORGULAMA ekranı | KPSS 2 yıllık atanmak için kaç puan almak gerekir? Kaç puanla atanılır? Ön lisans mezunları için yapılan KPSS sınavına yüz binlerce aday katıldı. 9 Ekim'de yapılan sınavda memur olmak için ter döken vatandaşlar sınav sonuçlarının açıklanmasını dört gözle beklemeye başladı. ÖSYM'den gelen açıklamaya göre KPSS 2 yıllık ön lisans sınav sonuçları 3 Kasım Perşembe günü ilan edilecek. Peki KPSS sınav sonuçları sorgulama nasıl, ve nereden yapılır?

ÖSYM'nin en geniş katılımlı sınavlarından olan KPSS sınavının 2 yıllık ön lisans mezunları için yapılan oturumu 9 Ekim'de tamamlandı. Sınavın üzerinden haftalar geçti ve adaylar sonuçların açıklanmasını meakla beklemeye başladı. ÖSYM sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihi duyurdu. Buna göre ÖSYM KPSS 2 yıllık ön lisans sınav sonuçları 3 Kasım 2022'de açıklanması bekleniyor. Sonuçların ardından adayların önünde tercih maratonu başlayacak.

Her sene yüz binlerce kişinin katıldığı KPSS sınav maratonunda ön lisans oturumu 9 Ekim'de yapıldı. KPSS ön lisans sonuçları için ise ÖSYM tarihi açıkladı. ÖSYM takvimine göre sınav sonuçları 3 Kasım'da açıklanacak. KPSS 2 yıllık sınav sonuçları ÖSYM sonuç sayfası https://sonuc.osym.gov.tr internet adresi üzerinden TC kimlik no ve ÖSYM şifreleri ile veya ÖSYM'nin e-Devlet uzantısı üzerinden e-Devlet şifreleri ve TC Kimlik numaraları ile giriş yaparak öğrenebilebilecek.

KPSS 2 yıllık atanmak için kaç puan almak gerekir?

KPSS ön lisans alanında atama puanları bölümlere göre değişiklik gösteriyor. Kendi bölümünüzde atama tercihi yapacağınız alanın taban puanlarını inceleyerek atama konusunda fikir sahibi olabilirsiniz.

KPSS ön lisans tercihleri ne zaman başlayacak?

KPSS ön lisans sınavının ardından adaylar sabırsızlıkla atama tercihlerinin başlamasını bekliyor. KPSS sonuçlarının açıklanmasından sonra B Grubu Kadrolar ÖSYM tarafından Tercih Kılavuzu hazırlanacaktır. Önümüzdei günlerde KPSS ön lisans atama tercihlerine ilişkin duyuruların yapılması bekleniyor. ÖSYM B Grubu Kadroların açıklanmasıyla kamu kurum ve kuruluşlarına ait kadro sayıları ve koşulları beli olacak. Adaylar, Tercih Kılavuzunda yer alacak yönteme göre tercihlerini İnternet aracılığıyla yapacaklardır.

KPSS önlisans soru dağılımı nasıl?

022 KPSS ön lisans sınavında adaylara toplam 120 soru soruldu. Genel Kültür'den 60, Genel Yetenek'ten 60 soru sorulan sınavda soru dağılımı ise şöyleydi:

Türkçe: 30 Soru

Matemati ve Geometri: 30 Soru

Tarih: 27 Soru

Coğrafya: 18 Soru

Vatandaşlık: 9 Soru

Güncel Bilgiler: 6 Soru

KPSS ortaöğretim (lise) sınavı ne zaman?

KPSS ön lisans sınavının ardından 6 Kasım tarihinde KPSS ortaöğretim sınavı yapılacak. Sınav salonuna saat 10.00'a kadar alımlar tamamlanacak. Adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.KPSS ortaöğretim (lise) sınavı 130 dakika sürüyor ve saat 12.20'de son bulacak.

KPSS ön lisans değerlendirmesi nasıl yapılır?

Sınavda yer alan her test kendi içinde değerlendirilecektir. Her testte, örneğin Genel Yetenekte, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar bulunacak, bu puanların ortalama ve standart sapmaları kullanılarak standart puanlar hesaplanacaktır.

Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır.

Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı tarafından cevabının değişmesi gerektiği tespit edilen sorular olması durumunda, bu doğrultuda güncellenen cevap anahtarı esas alınmak suretiyle puanlama yapılacaktır.

Tablo-1'deki testlerden elde edilen standart puanlar ağırlıklandırılarak hesaplanacak olan KPSS puan türleri Tablo2'de gösterilmiştir. Kamu kurum ve kuruluşları bu puan türleri arasından seçecekleri KPSS puanlarını kullanacaklardır.

Tablo-2'de gösterilen ağırlıklara göre, testlerden ve YDS puanlarından elde edilen standart puanlar kullanılarak ağırlıklı standart puanlar (ASP) hesaplanacaktır. Bir aday için herhangi bir ASP'nin hesaplanabilmesi için bu adayın söz konusu ASP'nin hesaplanmasında kullanılan standart puanların tümünün olması gerekir. Adayların ASP'leri kullanılarak KPSS puanları hesaplanacaktır. KPSS puanlarının hesaplanmasında aşağıdaki formül kullanılacaktır. Böylece her KPSS puan türü için 100 üzerinden KPSS puan dağılımı elde edilmiş olacaktır. Kamu kurum ve kuruluşları, adayları, A Grubu Kadrolar için giriş sınavlarına KPSS puanlarına göre çağıracaklar, giriş sınavı yapmayacak olan kamu kurum ve kuruluşları atamalarda doğrudan KPSS puanlarını kullanacaklardır.