Kırtasiye yardımı başvurusu ne zaman yapılır? Kırtasiye yardımı e-Devlet başvurusu | Kimlere kırtasiye yardımı verilir?

Kırtasiye yardımı başvurusu ne zaman yapılır? Devletin her yıl, ihtiyaç sahiplerine yönelik vermiş olduğu kırtasiye yardımı için başvurular başladı. Milyonlarca aile kırtasiye yardımından yararlanıyor. Peki kimlere kırtasiye yardımı verilir, kırtasiye yardımı başvuru şartları nelerdir? Kırtasiye yardımı e-Devlet başvurusu detayları!

Devletin her yıl, ihtiyaç sahiplerine yönelik vermiş olduğu kırtasiye yardımı için başvurular başladı. Milyonlarca aile kırtasiye yardımından yararlanıyor. Peki kimlere kırtasiye yardımı verilir, kırtasiye yardımı başvuru şartları nelerdir? Kırtasiye yardımı e-Devlet başvurusu detayları!

Kırtasiye yardımı başvurusu ne zaman yapılır?

Okulların açılmasına az kaldı. Kırtasiye masrafları da malum. Devlet her yıl belediyeler aracılığıyla, durumu olmayan ailelere kırtasiye ayrdımı yapıyor.

Kırtasiye yardımı için açılan başvuru sistemi açıldı. Başvuruların ne zaman son bulacağı henüz netleşmedi.

Kırtasiye yardımı ne kadar?

Çocukların okul ihtiyaçları için verilecek olan 'Eğitim Öğretim Yardımı Talebi' başvurusu yapıldığında, aileye 1,300 TL ödeme yapılıyor.

Kırtasiye yardımı e-Devlet başvurusu

Durumu olmayan aileler için verilen kırtasiye yardımı 'Eğitim Öğretim Yardımı Talebi' olarak başlatıldı. e-Devlet üzerinden alınacak başvuruları yapmak için TIKLAYINIZ...

Kimlere kırtasiye yardımı verilir?

Kırtasiye yardımı, dar gelirli aileler için veriliyor. Buna göre; hane halkı kişi başı aylık ortalama net geliri asgari ücretin 1/3'ü altında olan aileler dar gelirli olarak kabul ediliyor.