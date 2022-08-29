Okul yardımı: Kırtasiye yardımı başvurusu nereye nasıl yapılır? İhtiyaç sahibi ailelere kırtasiye yardımı başvurusu ne zaman yapılır? Devlet kırtasiye desteği

Okul yardımı: Kırtasiye yardımı başvurusu nereye nasıl yapılır? Okulların açılmasına az bir süre kaldı. Devletin her yıl yapmış olduğu, ihtiyaç sahibi ailelere yönelik kırtasiye yardımı hakkında da araştırmalar başladı. Peki ama kırtasiye yardımı kime verilir? Hangi tarihlerde kırtasiye yardımı için başvurulur? İhtiyaç sahibi ailelere kırtasiye yardımı başvurusu ne zaman yapılır? Devlet kırtasiye desteği detayları!

Okulların açılmasına az bir süre kaldı. Devletin her yıl yapmış olduğu, ihtiyaç sahibi ailelere yönelik kırtasiye yardımı hakkında da araştırmalar başladı. Peki ama kırtasiye yardımı kime verilir? Hangi tarihlerde kırtasiye yardımı için başvurulur? İhtiyaç sahibi ailelere kırtasiye yardımı başvurusu ne zaman yapılır? Devlet kırtasiye desteği detayları!

Kırtasiye yardımı başvurusu nereye nasıl yapılır?

Kırtasiye yardımı, devlet tarafından her yıl yapılıyor. Maddi durumu yetersiz aileler için bu yıl devlet tarafından kırtasiye masrafı olarak 1.300 TL verilecek. Başvuru yapmak isteyen ailelerin, e-Devlet üzerinden işlemlerini gerçekleştirebilirler.

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Kimler kırtasiye yardımı alabilir?

Kırtasiye yardımları maddi durumları yetersiz aileler için başlatılmış çalışmalardan biridir. Dolayısıyla bu çerçevede ihtiyaç sahibi aileler kırtasiye yardımından yararlanabilecek.

Kırtasiye yardımı; maddi durumu yetersiz olan dar gelirli ailelerin çocuklarının daha iyi bir eğitim alabilmesi için karşılıksız olarak ödenir.

Hane halkı kişi başı aylık ortalama net geliri asgari ücretin 1/3'ü altında olanlar dar gelirli olarak kabul edilmektedir.

SGK kaydı olmayanlar kırtasiye yardımı alabilir mi?

SGK kaydı olmayanlar kırtasiye yardımı başvurusu yapabilir. Söz konusu yardım, maddi yetersizlik çeken ailelerin çocuklarının okuması için yapılmaktadır, sigorta kaydı gerekmez.

İhtiyaç sahibi ailelere kırtasiye yardımı başvurusu ne zaman yapılır?

Kırtasiye başvuruları alınmaya başlandı fakat son tarihin ne zaman alınacağına ilişkin bir açıklama henüz gelmedi.

Kırtasiye yardımı ne kadar veriliyor?

Bu yıl öğrenciler için verilen kırtasiye yardımı 1,300 TL olarak belirlendi.