İlk ara tatil hangi gün başlıyor? Kasım ara tatili kaç gün olacak? Velilerin merakla araştırdığı Kasım tatiline sayılı günler kaldı. MEB takvimini yayınladı. Peki ama ara tatil ne zaman başlayacak ve ne zaman bitecek öğretmenler için de tatil olacak mı? İşte detaylar...

İlk ara tatil hangi gün başlıyor? Kasım ara tatili kaç gün olacak? Velilerin merakla araştırdığı Kasım tatiline sayılı günler kaldı. MEB takvimini yayınladı. Peki ama ara tatil ne zaman başlayacak ve ne zaman bitecek öğretmenler için de tatil olacak mı? İşte detaylar...

İlk ara tatil hangi gün başlıyor?

Milli eğitim Bakanlığı'nın yayınlamış olduğu takvime göre öğrenciler için ilk ara tatil 14 Kasım Pazartesi günü başlıyor. İlk ara tatil 18 Kasım günü son buluyor.

Kasım ara tatili kaç gün olacak?

Yapılan açıklamaya göre Kasım ara tatili bir hafta sürüyor. Fakat hafta sonlarında hesaba kattığımızda Kasım ara tatili toplamda 9 gün sürmüş oluyor.

Öğretmenlere seminer olacak mı?

Kasım ara tatilinde milli eğitim bakanlığının yayınlamış olduğu takvime göre öğretmenler kendi okullarında eğitimlere katılmış olacak.

Kasım öğretmen seminerleri ne zaman?

Mesleki çalışma programları 14-18 Kasım tarihleri arasında yapılacak.