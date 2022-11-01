Kasım ara tatil ne zaman başlıyor? İlk ara tatil hangi gün, ne zaman, kaç hafta olacak?

Kasım ara tatil ne zaman başlıyor? Öğrencilerin ara tatil için beklediği ay geldi. Kasım ayında yapılacak olan ilk ara tatil 1 hafta kadar sürecek. Hafta sonlarını da saydığımızda öğrenciler toplamda 9 günlük bir tatil yapmış olacak. Peki İlk ara tatil hangi gün, ne zaman, kaç hafta olacak? İşte detaylar...