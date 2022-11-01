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Kasım ara tatil ne zaman başlıyor? İlk ara tatil hangi gün, ne zaman, kaç hafta olacak?

Kasım ara tatil ne zaman başlıyor? Öğrencilerin ara tatil için beklediği ay geldi. Kasım ayında yapılacak olan ilk ara tatil 1 hafta kadar sürecek. Hafta sonlarını da saydığımızda öğrenciler toplamda 9 günlük bir tatil yapmış olacak. Peki İlk ara tatil hangi gün, ne zaman, kaç hafta olacak? İşte detaylar...

2 Gün Önce
2022-11-01 11:32:33
Kasım ara tatil ne zaman başlıyor? İlk ara tatil hangi gün, ne zaman, kaç hafta olacak?

Kasım ara tatil ne zaman başlıyor? Öğrencilerin ara tatil için beklediği ay geldi. Kasım ayında yapılacak olan ilk ara tatil 1 hafta kadar sürecek. Hafta sonlarını da saydığımızda öğrenciler toplamda 9 günlük bir tatil yapmış olacak. Peki İlk ara tatil hangi gün, ne zaman, kaç hafta olacak? İşte detaylar...

Kasım ara tatil ne zaman başlıyor?

2022-2023 eğitim öğretim yılı takvimine göre;

1. dönem ara tatili :14-18 Kasım 2022

Sömestr (Yarıyıl) tatili: 23 Ocak-3 Şubat 2023

2. dönem ara tatili: 17-20 Nisan 2023

Okulların kapanış tarihi: 16 Haziran 2023

İlk ara tatil kaç gün?

Ara tatiller takvime göre pazartesi gününden cuma gününe kadar olan eğitim günleri için verilmiş oluyor. Fakat hafta sonu tatil günlerini de hesapladığımızda öğrenciler toplamda 9 günlük tatil yapmış oluyorlar.

Kasım 2022 ara tatili ne zaman? 2022 ara tatil kaç gün? Kasım ara tatil ne zaman başlayacak?
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