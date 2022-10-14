Kasım 2022 ara tatili ne zaman? 2022 ara tatil kaç gün? Kasım ara tatil ne zaman başlayacak?

Kasım 2022 ara tatili ne zaman? 2022 ara tatil kaç gün? Yılda iki kez verilen ara tatiller için geri sayım başladı. İlki Kasım ikincisini nisan ayında olacak ara tatiller ne zaman ve ne kadar sürecek? Kasım ara tatil ne zaman başlayacak? İşte detaylar...

Kasım 2022 ara tatili ne zaman? 2022 ara tatil kaç gün? Yılda iki kez verilen ara tatiller için geri sayım başladı. İlki Kasım ikincisini nisan ayında olacak ara tatiller ne zaman ve ne kadar sürecek? Kasım ara tatil ne zaman başlayacak? İşte detaylar... Kasım 2022 ara tatili ne zaman? Milli Eğitim Bakanlığı takvimine göre ilk ara tatili 14-18 Kasım tarihleri arasında olacak. Tatil sonrası 21 Kasım pazartesi günü okullar açılacak. 2022 ara tatil kaç gün? Kasım ve nisan ayında uygulanan ara tatiller birer hafta olacak. Hafta sonlarını da hesaba kattığımızda öğrenciler 9 günlük tatil yapmış olacak. Yaz tatili tarihi 2022-2023 eğitim öğretim yılı 16 Haziran 2023 Cuma günü son bulacak. İkinci ara tatil ne zaman? Yılda iki kez verilen birer haftalık ara tatillerin ikincisi nisan ayında olacak. Takvime göre 2. ara tatil, 17 Nisan 20 Nisan 2023 tarihlerinde olacak. İLİŞKİLİ HABER Kasım ara tatili ne zaman? İlk dönem ara tatili hangi gün? Ara tatil kaç gün olacak? .