Karneler ne zaman verilecek 2022? Öğretmenlerin yaz tatili ne zaman başlıyor?
Karneler ne zaman verilecek 2022? Eğitim öğretim yılının son demlerinde merak edilen konuların başında tatilin ne zaman başladığı oluyor. Peki ama öğretmenlerin yaz tatili ne zaman başlıyor? İşte okul tatil tarihi ve karne günü detayları...
2022-06-06 16:20:59
Eğitim öğretim yılının son demlerinde merak edilen konuların başında tatilin ne zaman başladığı oluyor. Peki ama öğretmenlerin yaz tatili ne zaman başlıyor? İşte okul tatil tarihi ve karne günü detayları...
Karneler ne zaman verilecek?
2021-2022 eğitim öğretim yılı tatili 17 Haziran Cuma günü sona erecek. Yani öğrenciler 17 Haziran Cuma günü karnelerini aldıktan sonra 3 aylık tatile girecek.
Öğretmenlerin yaz tatili ne zaman başlıyor?
Öğrenciler ve öğretmenler için yaz tatili 17 Haziran Cuma günü yukarıda belirtildiğii gibi başlıyor.
İkinci dönem ara tatili ise, 11 Nisan 2022 Pazartesi günü başlayıp, 15 Nisan 2022 Cuma günü sona ermişti. 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı, 12 Eylül 2022 Pazartesi günü başlayacak.
2022-23 eğitim öğretim yılı ne zaman başlayacak?
Yeni eğitim öğretimyılı MEB takviminde de belirtildiği gibi 12 Eylül 2022 Pazartesi günü başlayacak.
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