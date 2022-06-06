Karneler ne zaman verilecek 2022? Öğretmenlerin yaz tatili ne zaman başlıyor?

Karneler ne zaman verilecek 2022? Eğitim öğretim yılının son demlerinde merak edilen konuların başında tatilin ne zaman başladığı oluyor. Peki ama öğretmenlerin yaz tatili ne zaman başlıyor? İşte okul tatil tarihi ve karne günü detayları...