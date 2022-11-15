Kaç bin kişiye KYK bursu verilecek? Bu sene KYK bursu kaç kişi alacak? 2022-2023'te GSB burs kaç kişiye veriliyor?

Üniversite öğrencilerinin heyecanla beklediği KYK burs ve kredi başvuruları 15 Kasım'dan itibaren alınmaya başlandı. Önlisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerine verilen burslara ilginin bu sene de oldukça fazla olacağı tahmin ediliyor. KYK bursuna başvuran adaylar ise kkaç bin kişiye KYK bursu verilecek? Bu sene KYK bursu kaç kişi alacak? 2022-2023'te GSB burs kaç kişiye veriliyor? diye sormaya başladı.

Artan hayat pahalılığı ve yüksek enflasyon en çok da öğrencileri ve öğrenci okutan aileleri etkiledi. Eğitim hayatlarını maddi açıdan daha rahat eçirmek isteyenler özel ve devlet tarafından verilen burslara başvuruyor. Heyecanla beklenen KYK burs bsaşvuruları ise 15 Kasım'da başladı.2022-2023 eğitim öğretim yılında YKS yerleştirme sonuçları ve DGS yerleştirme sonuçlarının açıklanmasıyla yüz binlerce kişi KYK bursuna başvuracak.

Kaç bin kişiye KYK bursu verilecek?

Devlet binlerce üniversite öğrencisine burs ve kredi desteği sağlamaya devam ediyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı yaptığı açıklamada 2004'ten bu yana 5,9 milyon gence 24 milyar 327 milyon lira burs desteği sağlandığı açıklandı. Ayrıca açıklamada 2002'den bu yana 16,5 milyon gence 62 milyar 260 milyon lira kredi ödemesi yapıldığı belirtildi.

KYK bursu kaç kişi alacak?

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından KYK burs ve kredi ödemelerine dair yapılan açıklamada "21 senede burs ve kredilerden faydalanan kişi sayısını 9 kat, ödenen tutarı ise 19 kat artırdık. 2002'de 45 lira olan burs rakamı, bugün lisansta 850, yüksek lisansta 1700 ve doktorada 2550 lira seviyesindedir. Sadece 2022'de, 506 bin 61 üniversite öğrencimize burs, 913 bin 887 üniversite öğrencimize ise öğrenim desteği kredisi sağladık." denildi.

KYK burs başvurusu başladı mı?

15 Kasım itibari ile KYK burs ve kredi başvuruları başladı. Başvurular 17 Kasım Perşembe günü saat 23.59'a kadar devam edecek.

2. sınıf, 3. sınıf, 4. sınıf öğrencileri KYK burs başvurusu yapabilir mi?

KYK burs başvuruları tüm sınıflar için yapılabilir. Yükseköğretim programına girmeye hak kazananların yanı sıra, ara sınıf öğrencileri ile yurt dışında öğrenim gören Türk vatandaşları KYK burs ve kredilerine başvurabilir.