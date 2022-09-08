İzmir üniversite bursu 2022 | İzmir Büyükşehir Belediyesi burs başvurusu nasıl, nereye yapılır? İzmir üniversite öğrencilerine burs veriyor mu? 2022-2023 eğitim öğretim döneminde üniversite öğrencileri artan hayat pahalılığı karşısında eğitimlerini maddi açıdan daha rahat idame ettirebilmek için burs arayışlarına başladı. İzmir'de okuyan ve İzmir'de ikamet eden öğrenciler İzmir 2022 burs başvurularının nasıl, ve nereye yapılacağını araştırmaya başladı

İzmir üniversite bursu 2022 | İzmir Büyükşehir Belediyesi burs başvurusu nasıl, nereye yapılır? İzmir üniversite öğrencilerine burs veriyor mu? 2022-2023 eğitim öğretim döneminde üniversite öğrencileri artan hayat pahalılığı karşısında eğitimlerini maddi açıdan daha rahat idame ettirebilmek için burs arayışlarına başladı. İzmir'de okuyan ve İzmir'de ikamet eden öğrenciler İzmir 2022 burs başvurularının nasıl, ve nereye yapılacağını araştırmaya başladı

Son zamanlarda hayat pahalılığı ve sürekli artan yüksek enflasyon en çok da öğrencilerin belini büktü. Eğitim öğretim hayatlarında ekonomik açıdan bir nebze de olsa rahat nefes alabilmek için öğrenciler burs olankalarını araştırmaya başladı. Yeni dönenim başlamasına sayılı günler kala onlarca burs başvurusu yapan öğrenciler İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından üniversite öğrencilerine burs desteği sağlanıp sağlanmadığını araştırmaya başladı. İzmir üniversite öğrencilerine burs veriyor mu? İzmir Büyükşehir Belediyesi burs başvurusu nasıl, nereye yapılır? soruları pek çok üniversiteli tarafından sorulmaya başlandı.

İzmir üniversite bursu 2022

YKS yerleştirme sonuçları ile on binlerce öğrenci İzmir'de ünüversite okumaya hak kazandı. Üniversite ve öğrenci şehri olan İzmir'de hayat pahalılığı son zamanlarda derinden hissediliyor. Ev kiraları, gıda ürünlerinde yaşanan artışlar öğrencileri oldukça zorluyor. 2022-2023 eğitim öpretim yılının başında üniversite öğrencileri İzmir'de burs başvurusu yapmak için kolları sıvadı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi burs başvurusu nasıl, nereye yapılır?

İzmir burs başvuruları şu sıralar binlerce kişi tarafından yakından takip ediliyor. Bilindiği üzere geçtiğimiz yıllarda burs vermeye başlayan İzmir Büyükşehir Belediyesi binlerce kişiye destek olmaya devam ediyor. 2022-2023 eğitim öğretim yılında İzmir bursu ile kendisi veya ailesi İzmir'de ikamet eden ve burs başvuru koşullarını sağlayan öğrencilere maddi destek sağlanacak. İzmir Büyükşehir Belediyesi bursuna lisans ve ön lisans öğrencileri başvuracak.

İzmir üniversite öğrencilerine burs veriyor mu?

Tunç Soyer'den gelen açıklama burs başvurusu için sabırsızlananları heyecanlandırdı. İnternet sitesinde yer alan açıklamada Soyer şunları vurguladı "İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak kentimizin örnek dayanışma kültürü çerçevesinde hayata geçirmek üzere başlattığımız ve 5.000 öğrenci için planladığımız eğitim destek programına başvuruların sayısı kısa sürede 20.000'e ulaştı. Gösterdiğiniz ilgi ve güven nedeniyle teşekkürlerimizi sunar ve başvuru sürecinin sona erdiğini bilgilerinize sunarız. Sizler için ayda 400 TL olmak üzere 8 ay boyunca toplam 3.200 TL'lik bir destek paketi için değerlendirme süreci şeffaf ve adil bir şekilde yürütülerek en kısa sürede sonuçlandırılacaktır. Tüm öğrenci arkadaşlarımıza başarılar diliyor, üniversite yaşamları boyunca her zaman yanlarında olacağımızı bilmelerini istiyoruz." dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi üniversite bursları ne kadar?

Burs almaya hak kazananlara 10 ay boyunca toplamda 4000 TL burs ödemesi yapılır.

İzmir burs başvuru koşulları neler?

TC Vatandaşı olmak,

Öğrencinin ailesinin İzmir'de ikamet ediyor olması,

18-25 yaş aralığında olmak,

Devlet üniversitesinde okuyor olmak veya vakıf üniversitelerinde % 100 burslu öğrenim görüyor olmak,

Aktif ve örgün eğitim görmekte olan ön lisans veya lisans öğrencisi olmak,

**Ebeveynleri ayrı olan, ebeveynleri ile ilgili gizlilik kararı olan ,ebeveynleri hayatta olmayan öğrencilerimizin başvuruları direkt Sosyal Yardımlar Şube Müdürlüğünden alınacaktır.