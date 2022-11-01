Grevde derse girmeyen öğretmenlerin ek ders ücreti ödenir mi? Sendika grev derse girmeyince kaç ek ders kesilir? 1 haftalık ek ders ücreti kesilir mi? soruları öğretmenler tarafından sıkça sorulmaya başlandı. Pek çok eğitim sendikası 2 Kasım'da Öğretmenlik Meslek Kanunu nedeniyle eylem yapılacağını ve derslere girilmeyeceğini açıkladı. Peki öğretmenler grev kararı ile derse girmezse ne kadar ek ders ücreti kesilir?

Grevde derse girmeyen öğretmenlerin ek ders ücreti ödenir mi? Sendika grev derse girmeyince kaç ek ders kesilir? 1 haftalık ek ders ücreti kesilir mi? MEB bünyesinde görev yapan öğretmenlerin merakla beklediği Öğretmenlik Meslek Kanunu nihayet yürürlüğe girdi. Kanun ile öğretmenlere kariyer imkanı da sağlanacak. Şartları taşıyan adaylar uzman öğretmen ve baş öğretmen olabilecek. Ancak bazı eğitim sendikaları ÖMK'nın iptal edilmesi için grev yapacaklarını ve öğretmenlerin 2 Kasım'da derse girmeyeceğini açıkladı. Öğretmenler sendika kararı ile grev yaparak derse girmeyince ek ders ücreti alı alamayacağını merak edip araştırmaya başladı. Peki sendika grevinde derse girmeyince kaç ek ders kesilir? 1 haftalık ek ders ücreti kesilir mi?

Grevde derse girmeyen öğretmenlerin ek ders ücreti ödenir mi?

Öğretmenlerin yıllardır beklediği Öğretmenlik Meslek Kanunu nihayet çıktı. Kanun ile birlikte öğretmenlere kariyer imkanı da tanınmış oldu. Eğitimlerini alan öğretmenler yazılı sınav ile uzman öğretmen ve başöğretmen olabilecek. Ancak sendikalar ÖMK'nın iptal edilmesini yada değişiklik yapılmasını talep ediyordu. Öğretmenler arasında ayrımcılık olacağı belirtilerek kanunun revize edilmesi talep edilmişti. 12 Sendika taleplerine karşılık alamayınca grev yapma kararı aldı. 2 Kasım günü öğretmenler derslere girmeyecek. Derse grmeyen öğretmenler ise ek ders ücreti kesilip kesilmeyeceğini merak ediyor. Sendika grev kararı ile derslere girmeyen öğretmenlerden ek ders ücreti ödenmez.

Sendika grev derse girmeyince kaç ek ders kesilir?

12 eğitim sendikası 2 Kasım Çarşamba günü grev kararı aldı. Grev kararına uyarak derse girmeyecek olan öğretmenler ise ek ders ücreti kesintisi ne kadar olur? sorusuna yanıt aranıyor. Derse girmeyen öğretmenlere ek ders ücreti ödemesi yapılmaz.

Öğretmenler 2 Kasım'da grevde

Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun iptalini talep eden sendikalar taleplerine yanıt alamadıkları gerekçesiyle greve gitme kararı aldı. 2 Kasım'da öğretmenler derse girmeyecek ve öğretmenlerin dersleri boş geçecek.

2 Kasım okullar tatil mi?

Öğetmen grevleri nedeniyle okulların tatil olması söz konusu değil. Bazı öğretmenler grev kararına uyarken bazıları ise uymayabilir. Dolayısıyla 2 Kasım'da eğitim planlandığı gibi devam edecek.