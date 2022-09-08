Ek tercih ücreti nasıl yatırılır? Ek tercih ücreti ne kadar 2022? Hangi bankalara YKS ek tercih ücreti yatırılır?

Ek tercih ücreti nasıl yatırılır? Kontenjanların açıklanmasının ardından gözler ek tercih ücreti ve ödeme noktalarına çevrildi. Peki bu yıl ek tercih ücreti ne kadar 2022? Hangi bankalara ek tercih ücreti yatırılır? İşte adayların merak ettiği YKS ek tercih ücreti ve ödeme noktaları.

Kontenjanların açıklanmasının ardından gözler ek tercih ücreti ve ödeme noktalarına çevrildi. Peki bu yıl ek tercih ücreti ne kadar 2022? Hangi bankalara ek tercih ücreti yatırılır? İşte adayların merak ettiği YKS ek tercih ücreti ve ödeme noktaları.

Ek tercih ücreti nasıl yatırılır?

Anlaşmalı bankalara giderek 'eğitim ödemeleri' butonundan, ek tercih ücreti ödemenizi gerçekleştirebilirsiniz.

Ek tercih ücreti ne kadar 2022?

Her yıl ÖSYM tarafından belirlenen ek tercih ücreti bu yıl 30 TL olarak ödenecek.

Hangi bankalara ek tercih ücreti yatırılır?

1) Akbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

2) Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

3) Finansbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

4) Kuveyt Türk Katılım Bankası'nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

5) Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler

6) ING Bank'ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

7) Vakıf Katılım Bankası'nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

8) Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM'den ücret yatırılmaz.)