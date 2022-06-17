Eczacılık fakültesi başarı sıralaması 2022 | Eczacılık başarı sırası ve kontenjanları | Eczacılık için sıralama kaç olmalı?

Eczacılık fakültesi başarı sıralaması 2022 | Baraj kaldırılmış olsa da bazı bölümler için sıralama puanı önem taşıyor. Eczacılık fakültesi de başarı sıralamasına göre öğrenci alacak fakültelerden biri. Peki ama eczacılık için öğrencilerin taban ve tavan puanları ne kadar olmalı? Eczacılık için sıralama kaç olmalı? Eczacılık başarı sırası ve kontenjanları...

Baraj kaldırılmış olsa da bazı bölümler için sıralama puanı önem taşıyor. Eczacılık fakültesi de başarı sıralamasına göre öğrenci alacak fakültelerden biri. Peki ama eczacılık için öğrencilerin taban ve tavan puanları ne kadar olmalı? Eczacılık başarı sırası ve kontenjanları...

Eczacılık fakültesi başarı sıralaması 2022

ÖSYM Başkanı Halis Aygün merakla beklenen baraj açıklamasını yaptı. Barajın kaldırılmasının yanı sıra bazı bölümlerde sıralamalara riayet edilecek. İşte Aygün'ün açıklamaları.

Aygün; "Bu yıldan itibaren ilgili puan türlerinde sınav puanı hesaplanan tüm adaylar için ortaöğretim başarı puanı eklenerek yerleştirme puanı hesaplanacak. Adaylar, önceki yıllarda olduğu gibi sınav puanına ortaöğretim başarı puanının eklenerek oluşacak yerleştirme puanıyla puan üstünlüğüne göre yükseköğretim programlarına kontenjanlar dahilinde yerleşme imkanı elde edecek. Ancak tıp, diş hekimliği, hukuk, eczacılık, mimarlık, mühendislik ve öğretmenlik alanlarında başarı sıralaması şartı uygulanmaya devam ediyor. Tıp fakülteleri için ilk 50 bin, diş hekimliği fakülteleri için ilk 80 bin, hukuk fakülteleri için ilk 100 bin, eczacılık fakülteleri için ilk 100 bin, mimarlık programları için ilk 250 bin, mühendislik programları için ilk 300 bin ve öğretmenlik programları için ilk 300 bin içine girmek gerekiyor” açıklamasını yaptı.

Eczacılık için sıralama kaç olmalı?

Geçtiğimiz yıllarda eczacılık başarı puanları birkaç üniversitede, aşağıdaki gibi uygulanmıştı.