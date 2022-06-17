Mimarlık fakültesi başarı puanı kaç olmalı? 2022 Mimarlık başarı sırası ve mimarlık kontenjanı

Mimarlık fakültesi başarı puanı kaç olmalı? Baraj uygulamasının kaldırılmasının ardından birkaç bölüm için başarı sırası şartı uygulanacağı açıklandı. Mimarlık da bu bölümlerden biri. Peki ama mimarlık öğrencisi başarı sırası kaç olmalı? 2022 Mimarlık başarı sırası ve mimarlık kontenjanı...

Baraj uygulamasının kaldırılmasının ardından birkaç bölüm için başarı sırası şartı uygulanacağı açıklandı. Mimarlık da bu bölümlerden biri. Peki ama mimarlık öğrencisi başarı sırası kaç olmalı? 2022 Mimarlık başarı sırası ve mimarlık kontenjanı...

Mimarlık fakültesi başarı puanı kaç olmalı?

ÖSYM Başkanı Halis Aygün, barajın kaldırılması ve puan sıralamasının şartları konusunda açıklama yaptı. Aygün;

"Bu yıldan itibaren ilgili puan türlerinde sınav puanı hesaplanan tüm adaylar için ortaöğretim başarı puanı eklenerek yerleştirme puanı hesaplanacak. Adaylar, önceki yıllarda olduğu gibi sınav puanına ortaöğretim başarı puanının eklenerek oluşacak yerleştirme puanıyla puan üstünlüğüne göre yükseköğretim programlarına kontenjanlar dahilinde yerleşme imkanı elde edecek. Ancak tıp, diş hekimliği, hukuk, eczacılık, mimarlık, mühendislik ve öğretmenlik alanlarında başarı sıralaması şartı uygulanmaya devam ediyor. Tıp fakülteleri için ilk 50 bin, diş hekimliği fakülteleri için ilk 80 bin, hukuk fakülteleri için ilk 100 bin, eczacılık fakülteleri için ilk 100 bin, mimarlık programları için ilk 250 bin, mühendislik programları için ilk 300 bin ve öğretmenlik programları için ilk 300 bin içine girmek gerekiyor." dedi.

Mimarlık başarı sıralaması

Geçtiğimiz yıl mimarlık fakültesi başarı sıralaması örneklerini aşağıdan inceleyebilirsiniz.