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E okul ne zaman kapanıyor? e okul kapandı mı? E okul erişimi ne zaman son?

E okul ne zaman kapanıyor? Velilerin ve öğrencilerin yakın takipte olduğu e-okul için araştırmalar başladı. Gündeme oturan 'e okul kapandı mı?' sorusuna yanıt aranıyor. Öğrenciler son notlarını öğrenip, not ortalamalarıyla, karnelerinin nasıl geleceğini hesap etmeye başladı. Peki ama E okul erişime ne zaman kapanacak?

4 Saat Önce
2022-06-13 12:56:43
E okul ne zaman kapanıyor? e okul kapandı mı? E okul erişimi ne zaman son?

Velilerin ve öğrencilerin yakın takipte olduğu e-okul için araştırmalar başladı. Gündeme oturan "e okul kapandı mı?" sorusuna yanıt aranıyor. Öğrenciler son notlarını öğrenip, not ortalamalarıyla, karnelerinin nasıl geleceğini hesap etmeye başladı. Peki ama E okul erişime ne zaman kapanacak?

E okul ne zaman kapanıyor?

E-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi, özel durumlar haricinde kesintisiz olarak erişime açık. Şimdilerde yaşanan yoğunluk nedeniyle e-okulun kapandığı düşünülüyor.

Getiğimiz dönemlerde e-okul erişimi kapatılsa da artık okulun son dönemine kadar sisteme erişim sağlanabiliyor.

E okul kapandı mı?

Yoğunluk nedeniylee ulaşılamayan e-Okul sisteminin kapanması söz konusu değil. Sisteme erişmek için sayfayı güncelleyerek bir kez daha giriş yapmayı deneyin.

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