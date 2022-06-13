E okul ne zaman kapanıyor? e okul kapandı mı? E okul erişimi ne zaman son?

E okul ne zaman kapanıyor? Velilerin ve öğrencilerin yakın takipte olduğu e-okul için araştırmalar başladı. Gündeme oturan 'e okul kapandı mı?' sorusuna yanıt aranıyor. Öğrenciler son notlarını öğrenip, not ortalamalarıyla, karnelerinin nasıl geleceğini hesap etmeye başladı. Peki ama E okul erişime ne zaman kapanacak?