E okul ne zaman kapanıyor? e okul kapandı mı? E okul erişimi ne zaman son?
E okul ne zaman kapanıyor? Velilerin ve öğrencilerin yakın takipte olduğu e-okul için araştırmalar başladı. Gündeme oturan 'e okul kapandı mı?' sorusuna yanıt aranıyor. Öğrenciler son notlarını öğrenip, not ortalamalarıyla, karnelerinin nasıl geleceğini hesap etmeye başladı. Peki ama E okul erişime ne zaman kapanacak?
2022-06-13 12:56:43
Velilerin ve öğrencilerin yakın takipte olduğu e-okul için araştırmalar başladı. Gündeme oturan "e okul kapandı mı?" sorusuna yanıt aranıyor. Öğrenciler son notlarını öğrenip, not ortalamalarıyla, karnelerinin nasıl geleceğini hesap etmeye başladı. Peki ama E okul erişime ne zaman kapanacak?
E okul ne zaman kapanıyor?
E-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi, özel durumlar haricinde kesintisiz olarak erişime açık. Şimdilerde yaşanan yoğunluk nedeniyle e-okulun kapandığı düşünülüyor.
Getiğimiz dönemlerde e-okul erişimi kapatılsa da artık okulun son dönemine kadar sisteme erişim sağlanabiliyor.
E okul kapandı mı?
Yoğunluk nedeniylee ulaşılamayan e-Okul sisteminin kapanması söz konusu değil. Sisteme erişmek için sayfayı güncelleyerek bir kez daha giriş yapmayı deneyin..
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